Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:30

Published Сегодня, 15:30

Modified Сегодня, 15:30

Updated Сегодня, 15:30

Изображение материала

Белгородка рассказала про ДРГ, а журналисты попали под обстрел: итоги дня

24 мая 2023, 15:30
Фото: Bel.ru
Пострадавшая из-за диверсантов белгородка рассказала о проникшей ДРГ, журналисты попали под обстрел в Козинке, где ранее находились члены украинской диверсионной группы, а белгородец совершил подвиг в зоне СВО.

Белгородка и ДРГ

Жительница Грайворонского горокруга, которая попала в больницу, рассказала, как её машину расстреливали проникшие в Козинку украинские диверсанты. При обстреле она с семьёй спряталась в подвале, но затем белгородцы решили выехать из села. Когда семья ехала через село Глотово, на перекрёстке стояли с левой стороны танк с крестом, а с правой — БТР.

Члены ДРГ открыли по машине огонь. Муж кричал, что в авто находятся дети, но диверсанты продолжили стрельбу. Одна пуля попала в руку женщине, дети не пострадали. Теперь возвращаться домой белгородка боится.

Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ
Узнать подробнее

Журналисты под обстрелом

В Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ, журналисты попали под обстрел. Сегодня, 24 мая, представители нескольких СМИ посетили Грайворонский горокруг. Там их атаковали ВСУ.

Начался новый обстрел, прилёт пришёлся по КПП. Снять его последствия журналистам не удалось. Из этого места пришлось уйти — журналистов атаковали. Они укрылись в бронированном автомобиле и уехали. Никто не пострадал.

Журналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ
Узнать подробнее

Подвиг в зоне СВО

Белгородец Артём Черкасов уничтожил вооружение, военную технику и военнослужащих ВСУ в зоне спецоперации. Противник оказывал активное сопротивление и открывал огонь по позициям боевой машины рядового. Парень оперативно и профессионально маневрировал и обеспечил безопасное ведение огня с новых позиций. ВСУ из-за этого понесли значительные потери.

С самим белгородцем нормально связаться не удалось из-за плохой связи. Однако о молодом человеке рассказала его мать. По словам женщины, осенью парня мобилизовали. До этого он работал в своём городе киномехаником. В зоне СВО Черкасов служит механиком-водителем реактивного артиллерийского дивизиона гвардии.

Белгородец совершил подвиг в зоне СВО. Мы пообщались с его мамой
Узнать подробнее
#Наталья Корявых#Итоги дня#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Происшествия#Спецоперация#Приграничье#Обстрел ВСУ#ДРГ#Пострадавшие#Танк#Рядовой
Подпишитесь
Разрушения, окопы и мятые машины: последствия от атаки ДРГ в Белгородской области
Сегодня, 15:06
Более 500 домов повреждены после атаки украинской ДРГ на Белгородскую область
Сегодня, 12:30
Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ
Сегодня, 08:42
Белгородец совершил подвиг в зоне СВО. Мы пообщались с его мамой
Сегодня, 08:07
Журналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ
Сегодня, 13:08
Новые светофоры и остановка: как изменилась ул. Губкина в Белгороде после ремонта
Сегодня, 14:22