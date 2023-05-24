Белгородка рассказала про ДРГ, а журналисты попали под обстрел: итоги дня

Жительница Грайворонского горокруга, которая попала в больницу, рассказала, как её машину расстреливали проникшие в Козинку украинские диверсанты. При обстреле она с семьёй спряталась в подвале, но затем белгородцы решили выехать из села. Когда семья ехала через село Глотово, на перекрёстке стояли с левой стороны танк с крестом, а с правой — БТР.