Posted Сегодня, 15:30
Published Сегодня, 15:30
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Жительница Грайворонского горокруга, которая попала в больницу, рассказала, как её машину расстреливали проникшие в Козинку украинские диверсанты. При обстреле она с семьёй спряталась в подвале, но затем белгородцы решили выехать из села. Когда семья ехала через село Глотово, на перекрёстке стояли с левой стороны танк с крестом, а с правой — БТР.
Члены ДРГ открыли по машине огонь. Муж кричал, что в авто находятся дети, но диверсанты продолжили стрельбу. Одна пуля попала в руку женщине, дети не пострадали. Теперь возвращаться домой белгородка боится.
В Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ, журналисты попали под обстрел. Сегодня, 24 мая, представители нескольких СМИ посетили Грайворонский горокруг. Там их атаковали ВСУ.
Начался новый обстрел, прилёт пришёлся по КПП. Снять его последствия журналистам не удалось. Из этого места пришлось уйти — журналистов атаковали. Они укрылись в бронированном автомобиле и уехали. Никто не пострадал.
Белгородец Артём Черкасов уничтожил вооружение, военную технику и военнослужащих ВСУ в зоне спецоперации. Противник оказывал активное сопротивление и открывал огонь по позициям боевой машины рядового. Парень оперативно и профессионально маневрировал и обеспечил безопасное ведение огня с новых позиций. ВСУ из-за этого понесли значительные потери.
С самим белгородцем нормально связаться не удалось из-за плохой связи. Однако о молодом человеке рассказала его мать. По словам женщины, осенью парня мобилизовали. До этого он работал в своём городе киномехаником. В зоне СВО Черкасов служит механиком-водителем реактивного артиллерийского дивизиона гвардии.