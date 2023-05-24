Белгородка пожаловалась на очную защиту рефератов в университете под Белгородом

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Во время эфира регионального министра образования Андрея Милёхина спросили, почему студентам Белгородского государственного аграрного университета им. Горина необходимо очно сдавать рефераты: «Зачем студенты едут в университет в Майском, везут рефераты, если год учились дистанционно? Тем более - обстановка такая. Ведь можно всё по электронной почте отправить и диплом защитить».
Милёхин сообщил, что студенты аграрного университета и других вузов находятся на дистанционном обучении, рефераты направляются преподавателю в электронном виде, защищаются в онлайн-формате.
Личного присутствия на защите рефератов не допускается. Если это не так, детализируйте обращение, свяжемся с ректоратом. Всё это можно делать дистанционно.
ответил Андрей Милёхин