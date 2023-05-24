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Белгородка пожаловалась на очную защиту рефератов в университете под Белгородом

24 мая 2023, 13:37
Фото: 1MI
По словам местной жительницы, студенты, находясь на дистанционном обучении, должны приезжать в университет в Майском и сдавать рефераты.

Во время эфира регионального министра образования Андрея Милёхина спросили, почему студентам Белгородского государственного аграрного университета им. Горина необходимо очно сдавать рефераты: «Зачем студенты едут в университет в Майском, везут рефераты, если год учились дистанционно? Тем более - обстановка такая. Ведь можно всё по электронной почте отправить и диплом защитить».

Милёхин сообщил, что студенты аграрного университета и других вузов находятся на дистанционном обучении, рефераты направляются преподавателю в электронном виде, защищаются в онлайн-формате.

Личного присутствия на защите рефератов не допускается. Если это не так, детализируйте обращение, свяжемся с ректоратом. Всё это можно делать дистанционно.
ответил Андрей Милёхин
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#Алина Харина#Белгородские студенты#Аграрный университет#Образование#Белгородская область#Андрей Милёхин
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