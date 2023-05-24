Белгородка пожаловалась на очную защиту рефератов в университете под Белгородом

Во время эфира регионального министра образования Андрея Милёхина спросили, почему студентам Белгородского государственного аграрного университета им. Горина необходимо очно сдавать рефераты: «Зачем студенты едут в университет в Майском, везут рефераты, если год учились дистанционно? Тем более - обстановка такая. Ведь можно всё по электронной почте отправить и диплом защитить».