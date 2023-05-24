Белгородка попросила отменить практику в образовательных учреждениях

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:33
Updated Сегодня, 14:33
В ходе прямого эфира главы регионального министерства образования Андрея Милёхина белгородка попросила отменить или перенести практику в образовательных учреждениях: «Страшно ездить. Не знаем, как оно будет».
Министр Андрей Милёхин напомнил, что практика — это обязательный элемент обучения любой профессии. Студент имеет право выбрать место практики, а также написать заявление о переводе на индивидуальный учебный план, в котором предусмотрено изменение сроков практики.
К сожалению, освоить некоторые навыки дистанционно невозможно. Ввиду вашей обеспокоенности напоминаем, что студент имеет право самостоятельно выбрать площадку для прохождения практики. Для этого необходимо обратиться к руководителю образовательной организации. Также студент имеет право написать заявление о переводе на индивидуальный учебный план, который предусматривает не только выбор площадки, но и изменение сроков прохождения практики.
Андрей Милёхин