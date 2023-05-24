Белгородец совершил подвиг в зоне СВО. Мы пообщались с его мамой

Журналисты Бел.Ру связались с Артёмом, но из-за плохой связи поговорить не удалось. Зато получилось с его мамой. Она рассказала, что её сын попал под частичную мобилизацию 23 сентября. До этого 28-летний Артём Черкасов работал в Центре культурного развития в своём городе киномехаником. Служил в армии, поэтому при получении повестки патриот не раздумывая отправился защищать Родину.