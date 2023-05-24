Белгородец совершил подвиг в зоне СВО. Мы пообщались с его мамой

Posted Сегодня, 08:07
Published Сегодня, 08:07
Modified Сегодня, 08:09
Updated Сегодня, 08:09
19 мая военнослужащий из Белгородской области Артём Черкасов уничтожил вооружение, военную технику и украинских боевиков в рамках спецоперации. О подвиге сообщили в Минобороны.
По данным ведомства, противник оказывал активное сопротивление и открывал огонь по позициям боевой машины Черкасова. Вследствие непрерывного ответного огня, рядовой оперативно и профессионально маневрировал, обеспечивая безопасность своего расчёта и эффективное ведение огня с новых позиций.
Благодаря тактическому мастерству Черкасова противник понёс значительные потери в вооружении и технике, вынужден был отступить с удерживаемых рубежей.
Журналисты Бел.Ру связались с Артёмом, но из-за плохой связи поговорить не удалось. Зато получилось с его мамой. Она рассказала, что её сын попал под частичную мобилизацию 23 сентября. До этого 28-летний Артём Черкасов работал в Центре культурного развития в своём городе киномехаником. Служил в армии, поэтому при получении повестки патриот не раздумывая отправился защищать Родину.
Артём не женат. Он очень весёлый, позитивный и общительный. Всегда улыбается. Может поддержать кого угодно. У него определённый круг общения — все любители спорта. А до мобилизации он играл в волейбол.
Мама Артёма Черкасова
Как рассказала мама героя, после новости о призыве сына все родственники переживали, но сейчас семья молится и старается держаться вместе.
В зоне СВО рядовой Черкасов служит механиком-водителем реактивного артиллерийского дивизиона гвардии.