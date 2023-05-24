Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 08:07

Published Сегодня, 08:07

Modified Сегодня, 08:09

Updated Сегодня, 08:09

Изображение материала

Белгородец совершил подвиг в зоне СВО. Мы пообщались с его мамой

24 мая 2023, 08:07
Фото: 1MI
Речь идёт о рядовом Артёме Черкасове. Благодаря тактическому мастерству бойца противник понёс значительные потери в вооружении и технике, вынужден был отступить с удерживаемых рубежей. Журналисты Бел.Ру пообщались с мамой героя.
Сюжет
СВО

19 мая военнослужащий из Белгородской области Артём Черкасов уничтожил вооружение, военную технику и украинских боевиков в рамках спецоперации. О подвиге сообщили в Минобороны.

По данным ведомства, противник оказывал активное сопротивление и открывал огонь по позициям боевой машины Черкасова. Вследствие непрерывного ответного огня, рядовой оперативно и профессионально маневрировал, обеспечивая безопасность своего расчёта и эффективное ведение огня с новых позиций.

Благодаря тактическому мастерству Черкасова противник понёс значительные потери в вооружении и технике, вынужден был отступить с удерживаемых рубежей.

Журналисты Бел.Ру связались с Артёмом, но из-за плохой связи поговорить не удалось. Зато получилось с его мамой. Она рассказала, что её сын попал под частичную мобилизацию 23 сентября. До этого 28-летний Артём Черкасов работал в Центре культурного развития в своём городе киномехаником. Служил в армии, поэтому при получении повестки патриот не раздумывая отправился защищать Родину.

Артём не женат. Он очень весёлый, позитивный и общительный. Всегда улыбается. Может поддержать кого угодно. У него определённый круг общения — все любители спорта. А до мобилизации он играл в волейбол.
Мама Артёма Черкасова

Как рассказала мама героя, после новости о призыве сына все родственники переживали, но сейчас семья молится и старается держаться вместе.

В зоне СВО рядовой Черкасов служит механиком-водителем реактивного артиллерийского дивизиона гвардии.

#Кристина Семенчук#Герой#СВО#Минобороны#Подвиг#Спецоперация#Эксклюзив#Белгородская область
Подпишитесь
Мужчина получил ранения после обстрела белгородского села
Сегодня, 07:26
Выехали на танк с крестом: раненая белгородка рассказала о встрече с украинской ДРГ
Сегодня, 08:42
Важно было не поддаваться панике: мэр Белгорода рассказал о жизни города во время СВО
Сегодня, 07:58
962 жителя Белгорода отправились в зону СВО
Сегодня, 07:53
Следственные органы разберутся в том, как ДРГ зашла в Белгородскую область
Вчера, 18:47