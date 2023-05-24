Анапа и Дагестан: какие направления выбирают белгородцы для летнего отдыха

Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
Modified Сегодня, 14:51
Updated Сегодня, 14:51
Как рассказал заместитель директора ООО «Космополит» Вадим Коломытченко, в этом году особенно чувствуется желание туристов отдохнуть на Родине. Анапа, Геленджик, Сочи, Калининград — эти направления в тренде. Эксперт добавил, что особенно привлекает туристов Анапа с широким выбором отелей по системе отдыха «всё включено». По зарубежным направлениям — это Египет, Турция, ОАЭ, Шри-Ланка и Куба.
Египет и Турция — оптимальные по времени перелёта направления: недалеко, вкусно и знакомо. Куба - очень интересная страна и по содержанию, и по стоимости: шикарные пляжи, экзотика, фрукты, ром, морепродукты и отличные цены привлекают внимание туристов. Шри-Ланка и ОАЭ — несезонное направление, но в этом году туристы из-за невысокой стоимости летят в эти страны.
Вадим Коломытченко
По данным директора ФТА «Анекс Тур Белгород» Александра Халаимова, отдельный драйв сейчас получил Дагестан. Он пользуется невероятным спросом.
Регион действительно очень интересный. Собственно, как и весь Северный Кавказ. Из выездных направлений, традиционно, пользуется спросом Турция. Но на фоне роста стоимости авиаперевозки в Турцию альтернатива — ОАЭ. Туры доступные по цене и с гарантированно тёплым морем.
Александр Халаимов
Что касается изменения спроса среди белгородцев за год, Коломытченко отметил, что в 2021 году чаще всего туристы выбирали Турцию из зарубежных направлений и Сочи из российских курортов.
В 2023 году белгородцы всё больше интересуются экзотическими направлениями или несезонными, так как стоимость зачастую получается очень выгодной и можно совместить пляжный отдых, посмотрев новую страну. А из российских направлений в 2023 году лидирует Анапа.
Вадим Коломытченко
Халаимов добавил, что предложений на рынке стало существенно меньше, хотя спрос упал не так сильно из-за политической ситуации.
Сейчас больше вариантов отдыха по России, чем по зарубежным направлениям. Практически исчезла из предложения и спроса Европа, в частности полюбившийся Кипр. Куба стала всесезонным направлением из-за ограниченного предложения.
Александр Халаимов
Что касается стоимости, к примеру, летние путёвки в Анапу на семью из трёх человек (без учёта проезда) обходятся в среднем от 70 000 рублей, туры в Сочи — примерно такой же стоимости, Египет — от 170 000 рублей, Турция — от 150 000 рублей, а Куба — от 220 000 рублей.