Анапа и Дагестан: какие направления выбирают белгородцы для летнего отдыха

Что касается стоимости, к примеру, летние путёвки в Анапу на семью из трёх человек (без учёта проезда) обходятся в среднем от 70 000 рублей, туры в Сочи — примерно такой же стоимости, Египет — от 170 000 рублей, Турция — от 150 000 рублей, а Куба — от 220 000 рублей.