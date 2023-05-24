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Административные здания и дома пострадали после атаки беспилотников под Белгородом

24 мая 2023, 06:50
Фото: Telegram-канал Mash
Атака БПЛА в Борисовке
В результате происшествий повреждения зафиксировали в Белгороде, Белгородском и Борисовском районах. Обошлось без пострадавших, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Ночью ВСУ с помощью беспилотников атаковали Белгород, Белгородский и Борисовский районы. Пострадали автомобили, административные здания, частные дома.

«Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения», — сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

Пока власти проводят подомовой обход и уточняют последствия атак дронов. Никто в результате происшествий не пострадал.

Атака БПЛА в БорисовкеАтака БПЛА в Борисовке
Атака БПЛА в Борисовке
Фото: Telegram-канал Mash
Система ПВО сбила над Белгородским районом беспилотник
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#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Белгородский район#Борисовский район#Вячеслав Гладков#Беспилотник#Работа ПВО#Повреждения#Наталья Корявых
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