Административные здания и дома пострадали после атаки беспилотников под Белгородом

Posted Сегодня, 06:50
Published Сегодня, 06:50
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Updated Сегодня, 06:53
Ночью ВСУ с помощью беспилотников атаковали Белгород, Белгородский и Борисовский районы. Пострадали автомобили, административные здания, частные дома.
«Ночь прошла не совсем спокойно. Было большое количество атак беспилотных летательных аппаратов. С большей частью средства ПВО справились, но есть повреждения», — сообщает губернатор Вячеслав Гладков.
Пока власти проводят подомовой обход и уточняют последствия атак дронов. Никто в результате происшествий не пострадал.