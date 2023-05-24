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962 жителя Белгорода отправились в зону СВО

24 мая 2023, 07:53
Фото: 1MI
Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов в ходе заседания горсовета. Он также добавил, что многим вручили медали «За отвагу», а также медали Жукова и Суворова.
Сюжет
СВО

По словам градоначальника, Белгородская область в 2022 году по факту стало прифронтовой территорий.

Жители Белгорода заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, безусловно поддержав принятое президентом решение по защите Донбасса.
Валентин Демидов

Чиновник добавил, что 962 белгородца отправились на защиту Родины в ряды Вооружённых сил РФ. За проявленное мужество многим вручены медали «За отвагу», медали Жукова и Суворова.

Напомним, в 2022 году в областном центре посмертно наградили 19 участников СВО.

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