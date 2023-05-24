962 жителя Белгорода отправились в зону СВО

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
По словам градоначальника, Белгородская область в 2022 году по факту стало прифронтовой территорий.
Жители Белгорода заняли принципиальную позицию в отношении специальной военной операции, безусловно поддержав принятое президентом решение по защите Донбасса.
Валентин Демидов
Чиновник добавил, что 962 белгородца отправились на защиту Родины в ряды Вооружённых сил РФ. За проявленное мужество многим вручены медали «За отвагу», медали Жукова и Суворова.
Напомним, в 2022 году в областном центре посмертно наградили 19 участников СВО.