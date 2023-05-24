85-летнюю белгородку контузило при обстреле погранперехода

Дом белгородки расположен рядом с местом, которое попало под обстрел. Бабушка получила травму от взрывной волны. В настоящее время она находится в ЦРБ, куда её доставили. Как отметил Вячеслав Гладков, всю необходимую медпомощь женщине оказывают.