85-летнюю белгородку контузило при обстреле погранперехода

Posted Сегодня, 18:14
Published Сегодня, 18:14
Modified Сегодня, 18:34
Updated Сегодня, 18:34
24 мая ВСУ обстреляли погранпереход в селе Козинка Грайворонского округа. В это время пострадала пожилая женщина. Обошлось без ранений: 85-летняя местная жительница получила лёгкую контузию.
Дом белгородки расположен рядом с местом, которое попало под обстрел. Бабушка получила травму от взрывной волны. В настоящее время она находится в ЦРБ, куда её доставили. Как отметил Вячеслав Гладков, всю необходимую медпомощь женщине оказывают.
Напомним, во время обстрела погранперехода в Козинке находился корреспондент Бел.Ру. Группа журналистов выезжала на место, куда ранее прорвались украинские диверсанты. Из-за обстрела представителям белгородских СМИ пришлось покинуть село.