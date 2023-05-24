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85-летнюю белгородку контузило при обстреле погранперехода

24 мая 2023, 18:14
Фото: Bel.ru
Это произошло 24 мая во время атаки ВСУ села Козинка в Грайворонском округе. Сейчас бабушка находится в ЦРБ, сообщил губернатор Белгородской области.
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Обстрел

24 мая ВСУ обстреляли погранпереход в селе Козинка Грайворонского округа. В это время пострадала пожилая женщина. Обошлось без ранений: 85-летняя местная жительница получила лёгкую контузию.

Дом белгородки расположен рядом с местом, которое попало под обстрел. Бабушка получила травму от взрывной волны. В настоящее время она находится в ЦРБ, куда её доставили. Как отметил Вячеслав Гладков, всю необходимую медпомощь женщине оказывают.

Напомним, во время обстрела погранперехода в Козинке находился корреспондент Бел.Ру. Группа журналистов выезжала на место, куда ранее прорвались украинские диверсанты. Из-за обстрела представителям белгородских СМИ пришлось покинуть село.

Видео: Bel.ru
Журналисты попали под обстрел в Козинке, куда ранее прорвалась украинская ДРГ
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#Кристина Семенчук#Грайворонский горокруг#Козинка#Вячеслав Гладков#Обстрел#Происшествия#Приграничье#Обстрел ВСУ#Пострадавшие#Видео
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