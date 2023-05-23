Жители Грайворонского округа начали возвращаться в свои дома

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что жители Головчино и Грайворона уже вернулись домой. В сёла Гора-Подол, Глотово и Козинка жители вернутся в ближайшее время. Однако есть те, кто так и не уехал из этих сёл: их навестил глава региона.