Жители Грайворонского округа начали возвращаться в свои дома

Posted Сегодня, 17:13
Published Сегодня, 17:13
Modified Сегодня, 17:15
Updated Сегодня, 17:15
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что жители Головчино и Грайворона уже вернулись домой. В сёла Гора-Подол, Глотово и Козинка жители вернутся в ближайшее время. Однако есть те, кто так и не уехал из этих сёл: их навестил глава региона.
Большая часть жителей вывезена. Остались те, кто категорически не выезжает. Поговорил с ними. В основном люди, конечно, преклонного возраста. Предложил съездить в больницу, но сказали: хозяйство, квартиры, всё хорошо. Не согласились. Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Сегодня, 23 мая, оставшимся в сёлах белгородцам привозили продукты, завтра их привезут снова. Электричество, водоснабжение и сотовую связь обещают восстановить 24 мая к 15:00.
Завтра же начнем подомовой обход территории — домов и автомобилей разрушено много. Всё постараемся быстро восстановить. Осмотрели и трофей, американский с немецкими крестами, который отбили наши у украинцев.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области