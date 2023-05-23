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Жители Грайворонского округа начали возвращаться в свои дома

23 мая 2023, 17:13
Фото: Соцсети губернатора
Жители Головчино и Грайворона уже дома, однако жители Гора-Подол, Глотово и Козинка ещё находятся в пунктах временного размещения. Губернатор посетил тех белгородцев, кто не стал покидать свои дома и оставался в сёлах во время прорыва ДРГ.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что жители Головчино и Грайворона уже вернулись домой. В сёла Гора-Подол, Глотово и Козинка жители вернутся в ближайшее время. Однако есть те, кто так и не уехал из этих сёл: их навестил глава региона.

Большая часть жителей вывезена. Остались те, кто категорически не выезжает. Поговорил с ними. В основном люди, конечно, преклонного возраста. Предложил съездить в больницу, но сказали: хозяйство, квартиры, всё хорошо. Не согласились. Пережили страшное событие, но из дома решили никуда не выходить.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Сегодня, 23 мая, оставшимся в сёлах белгородцам привозили продукты, завтра их привезут снова. Электричество, водоснабжение и сотовую связь обещают восстановить 24 мая к 15:00.

Завтра же начнем подомовой обход территории — домов и автомобилей разрушено много. Всё постараемся быстро восстановить. Осмотрели и трофей, американский с немецкими крестами, который отбили наши у украинцев.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Фото: Соцсети губернатора
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