Жителей Грайворонского округа принимают в семи районах

В оперативном штабе Белгородской области рассказали, что белгородцев из Грайворонского округа готовы принять 57 ПВР, расположенных в семи муниципалитетах: Губкинском, Старооскольском и Яковлевском горокругах, а также в Ивнянском, Корочанском, Прохоровском и Ракитянском районах. Сейчас в них размещены 378 человек, ещё 9 389 мест свободно.