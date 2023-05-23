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Жителей Грайворонского округа принимают в семи районах

23 мая 2023, 19:01
Фото: 1MI
Вынужденно покинувших свои дома грайворонцев готовы принять в 57 пунктах временного размещения, расположенных в семи районах Белгородской области.

В оперативном штабе Белгородской области рассказали, что белгородцев из Грайворонского округа готовы принять 57 ПВР, расположенных в семи муниципалитетах: Губкинском, Старооскольском и Яковлевском горокругах, а также в Ивнянском, Корочанском, Прохоровском и Ракитянском районах. Сейчас в них размещены 378 человек, ещё 9 389 мест свободно.

Задать вопросы о размещении в ПВР можно по номеру 112, а также по номерам муниципальных образований:

  1. Губкинский городской округ: (47241) 5-10-24;
  2. Старооскольский городской округ: (4725) 44-27-09;
  3. Прохоровский район: (47242) 2-18-78, 2-30-82;
  4. Корочанский район: (47231) 5-50-62;
  5. Ракитянский район: (47245) 5-56-15;
  6. Ивнянский район: (47243) 5-56-86;
  7. Яковлевский городской округ: (47244) 5-08-94.

Отметим, что жители Головчино и Грайворона уже вернулись домой. В сёла Гора-Подол, Глотово и Козинка жители вернутся в ближайшее время.

Жители Грайворонского округа начали возвращаться в свои дома
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