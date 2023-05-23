Жителей Грайворонского округа принимают в семи районах

Posted Сегодня, 19:01
Published Сегодня, 19:01
Modified Сегодня, 19:03
Updated Сегодня, 19:03
В оперативном штабе Белгородской области рассказали, что белгородцев из Грайворонского округа готовы принять 57 ПВР, расположенных в семи муниципалитетах: Губкинском, Старооскольском и Яковлевском горокругах, а также в Ивнянском, Корочанском, Прохоровском и Ракитянском районах. Сейчас в них размещены 378 человек, ещё 9 389 мест свободно.
Задать вопросы о размещении в ПВР можно по номеру 112, а также по номерам муниципальных образований:
Отметим, что жители Головчино и Грайворона уже вернулись домой. В сёла Гора-Подол, Глотово и Козинка жители вернутся в ближайшее время.