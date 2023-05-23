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Жили в подвале семь месяцев: как пожилая пара из Бахмута переезжала в Белгород

23 мая 2023, 12:32
Фото: Readovka
Леонид и Татьяна прожили в подвале семь месяцев, пока их вместе с собакой не увезли из города бойцы ЧВК «Вагнер». Пенсионеры нашли приют в Белгороде. Сюда их забрала кума, которая уже долгое время помогает беженцам. Подробности сообщает Readovka.
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Беженцы

Пожилая семейная пара из Бахмута переехала в Белгород, перед этим лишившись дома. Пенсионеры в течение семи месяцев жили в подвале. Из города их вместе с собакой вывезли бойцы ЧВК «Вагнер».

Изначально Леонид и Татьяна жили в девятиэтажке, но им пришлось переселиться в подвал. В квартире из-за затяжных боёв стало небезопасно. Подвал же они переоборудовали для себя.

Пока пенсионеры жили в квартире, начинались обстрелы. В это время они выходили в тамбур, спать ложились в одежде. Потом обстрелы усилились, и в квартире находиться было невозможно. Летом еду вместе с соседями они готовили на улице.

Из района, где проживала пара, вывозили людей. С выездом у пенсионеров возникли проблемы. В подвале, где они находились, засыпало плиты, и о том, что они там сидят, сообщили люди при эвакуации, со слезами на глазах рассказывает Татьяна.

«Это хорошо, что мы сделали второй выход. И через этот второй выход производилась эвакуация», — делится женщина.

Как рассказал её супруг Леонид, они с собой не могли ничего взять. Из вещей они взяли только одну сумку с документами, компьютер. Остальные вещи донести пенсионеры не могли.

«Мы бежали везде, и там ямы же от взрывов. Там и пробежать было недалеко, через вокзал. Нас вели за руки. И машина стояла, ждала. Нас грузили и вывозили», — рассказывает Леонид.

Проехать супругам пришлось много. Их вывозили в Первомайск, Дебальцево, Таганрог, Ростов, а затем они приехали в Белгород. Сюда их пригласила кума. Пенсионеров обеспечили необходимыми вещами.

Их кума Елена — медсестра на пенсии. Женщина оказывает помощь беженцам. Теперь она помогает и своим родственникам. Они начинают новую жизнь и ожидают выдачу российских паспортов.

Видео: Readovka
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