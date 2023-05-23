Жили в подвале семь месяцев: как пожилая пара из Бахмута переезжала в Белгород

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
Пожилая семейная пара из Бахмута переехала в Белгород, перед этим лишившись дома. Пенсионеры в течение семи месяцев жили в подвале. Из города их вместе с собакой вывезли бойцы ЧВК «Вагнер».
Изначально Леонид и Татьяна жили в девятиэтажке, но им пришлось переселиться в подвал. В квартире из-за затяжных боёв стало небезопасно. Подвал же они переоборудовали для себя.
Пока пенсионеры жили в квартире, начинались обстрелы. В это время они выходили в тамбур, спать ложились в одежде. Потом обстрелы усилились, и в квартире находиться было невозможно. Летом еду вместе с соседями они готовили на улице.
Из района, где проживала пара, вывозили людей. С выездом у пенсионеров возникли проблемы. В подвале, где они находились, засыпало плиты, и о том, что они там сидят, сообщили люди при эвакуации, со слезами на глазах рассказывает Татьяна.
«Это хорошо, что мы сделали второй выход. И через этот второй выход производилась эвакуация», — делится женщина.
Как рассказал её супруг Леонид, они с собой не могли ничего взять. Из вещей они взяли только одну сумку с документами, компьютер. Остальные вещи донести пенсионеры не могли.
«Мы бежали везде, и там ямы же от взрывов. Там и пробежать было недалеко, через вокзал. Нас вели за руки. И машина стояла, ждала. Нас грузили и вывозили», — рассказывает Леонид.
Проехать супругам пришлось много. Их вывозили в Первомайск, Дебальцево, Таганрог, Ростов, а затем они приехали в Белгород. Сюда их пригласила кума. Пенсионеров обеспечили необходимыми вещами.
Их кума Елена — медсестра на пенсии. Женщина оказывает помощь беженцам. Теперь она помогает и своим родственникам. Они начинают новую жизнь и ожидают выдачу российских паспортов.