Жену губернатора Вячеслава Гладкова заметили в аэропорту Москвы: фейк

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Супругу губернатора Марину Гладкову якобы заметили в московском аэропорту с вещами. На деле это не соответствует действительности. Авторы фейка прикрепили фото, «доказывающее», что жена главы региона была в Москве.
Как сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Белгород», фото — кадрированное, и на нём совершенно другая женщина. Авторы специально использовали такое фото, чтобы не видно было, что у женщины на изображении длинные волосы. И если сравнить последние фотографии Гладковой, то ясно, что в аэропорту — не она. С той женщиной её объединяют только светлые волосы.
Супругу Вячеслава Гладкова часто использовали для создания фейков. Ранее в Сети писали, что она якобы была на отдыхе в Дубае в июне прошлого года.