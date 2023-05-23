Жену губернатора Вячеслава Гладкова заметили в аэропорту Москвы: фейк

Как сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Белгород», фото — кадрированное, и на нём совершенно другая женщина. Авторы специально использовали такое фото, чтобы не видно было, что у женщины на изображении длинные волосы. И если сравнить последние фотографии Гладковой, то ясно, что в аэропорту — не она. С той женщиной её объединяют только светлые волосы.