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Жену губернатора Вячеслава Гладкова заметили в аэропорту Москвы: фейк

23 мая 2023, 09:25
Фото: 1MI
В Сети распространяют информацию о том, что супруга белгородского губернатора замечена в аэропорту столицы с вещами. Фото прилагается, однако на нём не Марина Гладкова, а другая женщина. Подробности сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Белгород».
Сюжет
Фейк

Супругу губернатора Марину Гладкову якобы заметили в московском аэропорту с вещами. На деле это не соответствует действительности. Авторы фейка прикрепили фото, «доказывающее», что жена главы региона была в Москве.

Как сообщает Telegram-канал «Война с фейками. Белгород», фото — кадрированное, и на нём совершенно другая женщина. Авторы специально использовали такое фото, чтобы не видно было, что у женщины на изображении длинные волосы. И если сравнить последние фотографии Гладковой, то ясно, что в аэропорту — не она. С той женщиной её объединяют только светлые волосы.

Супругу Вячеслава Гладкова часто использовали для создания фейков. Ранее в Сети писали, что она якобы была на отдыхе в Дубае в июне прошлого года.

Фото: Telegram-канал «Война с фейками. Белгород»
В Сети опровергают фейк об уехавшей в Дубай жене белгородского губернатора
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Марина Гладкова#Фейк#Фейки#Аэропорт#Москва
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