Ядерная угроза и штурм подвалов: Гладков высказался о фейках о Белгородской области

Posted Сегодня, 10:11
Published Сегодня, 10:11
Modified Сегодня, 10:14
Updated Сегодня, 10:14
По словам Гладкова, вчера область столкнулась с беспрецедентной информационной атакой.
Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту с какими-то вещами. Точно чья-то жена, но не моя. Ядерная катастрофа, эвакуация Шебекино и Белгорода, звонки моим помощникам с требованиями, чтобы я прекратил активность в Грайвороне и мы сдались, штурм жителями каких-то бомбоубежищ.
Вячеслав Гладков
Гладков добавил, что это доказывает, что против Белгородской области идёт настоящая информационная война.
Цель – запугать, чтобы паника захватила всю Белгородскую область. Врагу это не удастся. Доверяйте только проверенным источникам информации, а мы постараемся быстро и достоверно эту информацию доносить.
Вячеслав Гладков
Отметим, что звонки с требованиями срочно эвакуироваться из областного центра поступили и членам семьи журналистов Бел.Ру. С неизвестного номера, который начинается на +359 (код Болгарии) мужчина сообщал, что нужно собрать вещи, документы и при наличии личного авто направляться в сторону Москвы. Подробнее на видео: