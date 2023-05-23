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Ядерная угроза и штурм подвалов: Гладков высказался о фейках о Белгородской области

23 мая 2023, 10:11
Фото: Bel.ru

Гладков высказался о фейках о Белгородской области

Глава региона Вячеслав Гладков записал видео, на котором высказался о фейках, которые распространяют в Сети о событиях в Белгородской области. Губернатор добавил, что такого количества ложной информации ещё не было.
Сюжет
Фейк

По словам Гладкова, вчера область столкнулась с беспрецедентной информационной атакой.

Танки в Белгородской области, моя жена в каком-то аэропорту с какими-то вещами. Точно чья-то жена, но не моя. Ядерная катастрофа, эвакуация Шебекино и Белгорода, звонки моим помощникам с требованиями, чтобы я прекратил активность в Грайвороне и мы сдались, штурм жителями каких-то бомбоубежищ.
Вячеслав Гладков

Гладков добавил, что это доказывает, что против Белгородской области идёт настоящая информационная война.

Цель – запугать, чтобы паника захватила всю Белгородскую область. Врагу это не удастся. Доверяйте только проверенным источникам информации, а мы постараемся быстро и достоверно эту информацию доносить.
Вячеслав Гладков

Отметим, что звонки с требованиями срочно эвакуироваться из областного центра поступили и членам семьи журналистов Бел.Ру. С неизвестного номера, который начинается на +359 (код Болгарии) мужчина сообщал, что нужно собрать вещи, документы и при наличии личного авто направляться в сторону Москвы. Подробнее на видео:

Видео: Bel.ru
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