Ядерная угроза и штурм подвалов: Гладков высказался о фейках о Белгородской области

Отметим, что звонки с требованиями срочно эвакуироваться из областного центра поступили и членам семьи журналистов Бел.Ру. С неизвестного номера, который начинается на +359 (код Болгарии) мужчина сообщал, что нужно собрать вещи, документы и при наличии личного авто направляться в сторону Москвы. Подробнее на видео: