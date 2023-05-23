В волейбольном клубе «Белогорье» назначили нового главного тренера

Posted Сегодня, 12:13
Published Сегодня, 12:13
Modified Сегодня, 12:18
Updated Сегодня, 12:18
В спортивной карьере Волков одержал немало побед и наград с различных европейских и мировых соревнований. Много лет являлся игроком сборной России. Его главное спортивное достижение — золотая медаль Олимпиады-2012. Будучи игроком казанского «Зенита», после победы в финале чемпионата России, Александр объявил о завершении карьеры.
Генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин так прокомментировал назначение нового главного тренера: «Мы хотим идти вперед, двигаться дальше, поэтому возникла идея пригласить молодого и амбициозного тренера со своим видением современного волейбола. Человек жаждет быть тренером, а так как наши с ним взгляды совпадают по поводу игры и перспективы команды на будущее, мы решили пойти ему навстречу. У Александра Волкова огромный игровой и волейбольный в целом опыт, большой авторитет, что, как я надеюсь, поможет ему быстро переориентироваться на тренерскую профессию».
Ранее сообщалось, что Борис Колчин покинул тренерский состав из-за проблем со здоровьем. Он перешёл на другую должность в системе волейбольного клуба «Белогорье».