В волейбольном клубе «Белогорье» назначили нового главного тренера

Генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин так прокомментировал назначение нового главного тренера: «Мы хотим идти вперед, двигаться дальше, поэтому возникла идея пригласить молодого и амбициозного тренера со своим видением современного волейбола. Человек жаждет быть тренером, а так как наши с ним взгляды совпадают по поводу игры и перспективы команды на будущее, мы решили пойти ему навстречу. У Александра Волкова огромный игровой и волейбольный в целом опыт, большой авторитет, что, как я надеюсь, поможет ему быстро переориентироваться на тренерскую профессию».