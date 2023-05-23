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Published Сегодня, 12:13

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Updated Сегодня, 12:18

В волейбольном клубе «Белогорье» назначили нового главного тренера

23 мая 2023, 12:13
Им стал олимпийский чемпион Александр Волков. Новому наставнику 38 лет. Это первый опыт в тренерской карьере спортсмена. О важном событии сообщила пресс-служба клуба в социальных сетях.

В спортивной карьере Волков одержал немало побед и наград с различных европейских и мировых соревнований. Много лет являлся игроком сборной России. Его главное спортивное достижение — золотая медаль Олимпиады-2012. Будучи игроком казанского «Зенита», после победы в финале чемпионата России, Александр объявил о завершении карьеры.

Генеральный директор «Белогорья» Сергей Тетюхин так прокомментировал назначение нового главного тренера: «Мы хотим идти вперед, двигаться дальше, поэтому возникла идея пригласить молодого и амбициозного тренера со своим видением современного волейбола. Человек жаждет быть тренером, а так как наши с ним взгляды совпадают по поводу игры и перспективы команды на будущее, мы решили пойти ему навстречу. У Александра Волкова огромный игровой и волейбольный в целом опыт, большой авторитет, что, как я надеюсь, поможет ему быстро переориентироваться на тренерскую профессию».

Ранее сообщалось, что Борис Колчин покинул тренерский состав из-за проблем со здоровьем. Он перешёл на другую должность в системе волейбольного клуба «Белогорье».

#Тая Некрасова#Вк белогорье#Спорт#Новости Белгорода#Белгород#Александр волков#Сергей Тетюхин
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