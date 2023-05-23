В России стартовало электронное предварительное голосование

Posted Сегодня, 14:19
Published Сегодня, 14:19
Modified Сегодня, 14:21
Updated Сегодня, 14:21
Электронное предварительное голосование-2023 стартовало в России. Оно началось 22 мая и завершится 28 мая в тех регионах, где в этом году пройдут выборы.
В системе предварительного голосования «Единой России» зарегистрировались более 2 млн избирателей — почти 9% от общего количества. Конкуренцию кандидатов при этом считают беспрецедентно высокой.
Средний конкурс по выборам в заксобрания 7,5 человек на место, а в административные центры — 5,5 человек. Подобная процедура впервые проходит в новых регионах РФ. Из-за проблем с интернетом и для обеспечения безопасности избирателей предварительное голосование там сделали в смешанной форме — очной и онлайн. Сообщается, что среди кандидатов предварительного голосования есть ветераны и участники СВО.
Что касается безопасности процедуры, то она обеспечивается с помощью авторизации через «Госуслуги» и блокчейна, а также ключей шифрования. Более того, запущена работа ситуационного центра предварительного голосования. В нём будут работать юристы и IT-специалисты для консультирования избирателей.
В приграничных районах Белгородской области проголосуют избиратели, ранее включённые в утверждённый оргкомитетом процедуры список.