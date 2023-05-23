В России стартовало электронное предварительное голосование

Средний конкурс по выборам в заксобрания 7,5 человек на место, а в административные центры — 5,5 человек. Подобная процедура впервые проходит в новых регионах РФ. Из-за проблем с интернетом и для обеспечения безопасности избирателей предварительное голосование там сделали в смешанной форме — очной и онлайн. Сообщается, что среди кандидатов предварительного голосования есть ветераны и участники СВО.