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В России стартовало электронное предварительное голосование

23 мая 2023, 14:19
Фото: er.ru
Голосование «Единой России» началось в полночь 22 мая. Завершится оно 27 мая в тех регионах, где в этом году пройдут выборы.

Электронное предварительное голосование-2023 стартовало в России. Оно началось 22 мая и завершится 28 мая в тех регионах, где в этом году пройдут выборы.

В системе предварительного голосования «Единой России» зарегистрировались более 2 млн избирателей — почти 9% от общего количества. Конкуренцию кандидатов при этом считают беспрецедентно высокой.

Средний конкурс по выборам в заксобрания 7,5 человек на место, а в административные центры — 5,5 человек. Подобная процедура впервые проходит в новых регионах РФ. Из-за проблем с интернетом и для обеспечения безопасности избирателей предварительное голосование там сделали в смешанной форме — очной и онлайн. Сообщается, что среди кандидатов предварительного голосования есть ветераны и участники СВО.

Что касается безопасности процедуры, то она обеспечивается с помощью авторизации через «Госуслуги» и блокчейна, а также ключей шифрования. Более того, запущена работа ситуационного центра предварительного голосования. В нём будут работать юристы и IT-специалисты для консультирования избирателей.

В приграничных районах Белгородской области проголосуют избиратели, ранее включённые в утверждённый оргкомитетом процедуры список.

Фото: er.ru
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Голосование#Предварительное голосование#Единая россия
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