В ходе атаки ДРГ погиб один белгородец

Вчера, 22 мая, диверсионная группа проникла на территорию Грайворонского округа. Многие жители уехали в безопасные места, однако без пострадавших не обошлось: ранения получили десять человек. Ещё одна пожилая белгородка скончалась во время эвакуационных мероприятий — ей был 81 год.