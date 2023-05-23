В ходе атаки ДРГ погиб один белгородец

Posted Сегодня, 15:37
Published Сегодня, 15:37
Modified Сегодня, 15:39
Updated Сегодня, 15:39
Вчера, 22 мая, диверсионная группа проникла на территорию Грайворонского округа. Многие жители уехали в безопасные места, однако без пострадавших не обошлось: ранения получили десять человек. Ещё одна пожилая белгородка скончалась во время эвакуационных мероприятий — ей был 81 год.
К вечеру 23 мая стало известно, что диверсионную группу вытеснили из Белгородской области, позже также отменили режим контртеррористической опасности. Однако губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе атаки ДРГ скончался один мирный житель.
Всё-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также известно, что жена погибшего белгородца ранена и находится в больнице. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.