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В ходе атаки ДРГ погиб один белгородец

23 мая 2023, 15:37
О погибшем мужчине рассказал губернатор Вячеслав Гладков.

Вчера, 22 мая, диверсионная группа проникла на территорию Грайворонского округа. Многие жители уехали в безопасные места, однако без пострадавших не обошлось: ранения получили десять человек. Ещё одна пожилая белгородка скончалась во время эвакуационных мероприятий — ей был 81 год.

К вечеру 23 мая стало известно, что диверсионную группу вытеснили из Белгородской области, позже также отменили режим контртеррористической опасности. Однако губернатор области Вячеслав Гладков сообщил, что в ходе атаки ДРГ скончался один мирный житель.

Всё-таки, к большому сожалению, у нас есть потери. От рук ВСУ погиб мирный житель села Козинка. Самые искренние соболезнования всем родным и близким.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также известно, что жена погибшего белгородца ранена и находится в больнице. Врачи оказывают ей всю необходимую медицинскую помощь.

Стали известны подробности состояния здоровья раненых белгородцев из Глотово
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