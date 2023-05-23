В Грайвороне беспилотники атаковали жилые дома

В ночь на 23 мая украинские беспилотники атаковали два частных жилых дома в Грайвороне. По информации губернатора, дроны сбросили взрывные устройства на дома, после чего случилось возгорание. В настоящий момент с огнём пытаются справиться — все службы находятся на месте.