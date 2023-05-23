В Грайвороне беспилотники атаковали жилые дома

Posted Вчера, 21:36
Published Вчера, 21:36
Modified Вчера, 21:46
Updated Вчера, 21:46
В ночь на 23 мая украинские беспилотники атаковали два частных жилых дома в Грайвороне. По информации губернатора, дроны сбросили взрывные устройства на дома, после чего случилось возгорание. В настоящий момент с огнём пытаются справиться — все службы находятся на месте.
Предварительно, обошлось без пострадавших. Ранее Вячеслав Гладков находился в Грайворонском округе в связи с прорывом украинской ДРГ и сообщал о том, что ситуация остаётся «достаточно напряжённой». В ходе атаки диверсантов 22 мая пострадали восемь мирных жителей.