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В Грайвороне беспилотники атаковали жилые дома

22 мая 2023, 21:36
Фото: Bel.ru
БПЛА сбросили на два частных дома взрывные устройства. Это привело к возгоранию, сообщает губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

В ночь на 23 мая украинские беспилотники атаковали два частных жилых дома в Грайвороне. По информации губернатора, дроны сбросили взрывные устройства на дома, после чего случилось возгорание. В настоящий момент с огнём пытаются справиться — все службы находятся на месте.

Предварительно, обошлось без пострадавших. Ранее Вячеслав Гладков находился в Грайворонском округе в связи с прорывом украинской ДРГ и сообщал о том, что ситуация остаётся «достаточно напряжённой». В ходе атаки диверсантов 22 мая пострадали восемь мирных жителей.

В ходе атаки ДРГ пострадали восемь белгородцев
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#Артем Черненко#Обстрел ВСУ#Разрушения#Приграничье#БПЛА#Происшествия#Обстрел#Грайворон#Вячеслав Гладков
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