В Борисовке сбросили вторую взрывчатку на административное здание

Posted Вчера, 21:47
Published Вчера, 21:47
Modified Вчера, 21:56
Updated Вчера, 21:56
По информации Вячеслава Гладкова, беспилотник повторно сбросил взрывное устройство на административное здание. Судя по всему, речь идёт об одном и том же здании. О каком конкретно административном здании идёт речь белгородские власти не сообщают.
Никто не пострадал как во время первой атаки БПЛА на Борисовку, так и во время второй. Все оперативные службы уже находятся на месте.
Ранее глава региона писал, около часа назад, о первом сбросе взрывного устройства. Тогда возгорания не произошло, только пробило крышу. Какие последствия сейчас — неизвестно.
Также этой ночью беспилотники ВСУ заметили в Грайвороне — с них сбросили взрывные устройства на два частных жилых дома. Службы также работают на месте, а мирные жители не пострадали.