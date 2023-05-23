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Posted Вчера, 21:47

Published Вчера, 21:47

Modified Вчера, 21:56

Updated Вчера, 21:56

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В Борисовке сбросили вторую взрывчатку на административное здание

22 мая 2023, 21:47
Фото: Bel.ru
О повторной атаке в посёлке Борисовка сообщил губернатор Белгородской области.
Сюжет
Обстрел

По информации Вячеслава Гладкова, беспилотник повторно сбросил взрывное устройство на административное здание. Судя по всему, речь идёт об одном и том же здании. О каком конкретно административном здании идёт речь белгородские власти не сообщают.

Никто не пострадал как во время первой атаки БПЛА на Борисовку, так и во время второй. Все оперативные службы уже находятся на месте.

Ранее глава региона писал, около часа назад, о первом сбросе взрывного устройства. Тогда возгорания не произошло, только пробило крышу. Какие последствия сейчас — неизвестно.

Также этой ночью беспилотники ВСУ заметили в Грайвороне — с них сбросили взрывные устройства на два частных жилых дома. Службы также работают на месте, а мирные жители не пострадали.

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#Артем Черненко#Борисовка#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел#Спецоперация#Разрушения#Обстрел ВСУ#Беспилотник#Последствия
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