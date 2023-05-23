В Белгороде в 2022 году посмертно наградили 19 участников СВО

Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В ходе заседания Белгородского горсовета градоначальник рассказал, что в 2022 году в областном центре посмертно наградили 19 участников СВО.
Наш долг перед памятью воинов и погибших горожан сделать всё, чтобы увековечить их заслуги перед Родиной, поддержать семьи, создав все необходимые условия для полноценной жизни. И конечно, одна их главных задач на сегодня — обеспечение безопасности белгородцев.
Валентин Демидов
Присутствующие почтили память белгородцев, погибших в зоне СВО, и мирных граждан, жизни которых унесли обстрелы, минутой молчания.
Напомним, 23 мая стало известно, что в зоне СВО погиб белгородский бизнесмен Николай Аршинов. Его знали в области как возможного соратника Владимира Тебекина и любителя лошадей.