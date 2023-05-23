Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 15:32

Published Сегодня, 15:32

Modified Сегодня, 15:34

Updated Сегодня, 15:34

Изображение материала

В Белгороде в 2022 году посмертно наградили 19 участников СВО

23 мая 2023, 15:32
Фото: 1MI
Об этом сообщил мэр областного центра Валентин Демидов в ходе отчёта о деятельности администрации города в 2022 году. Он также добавил, что одна их главных задач на сегодня — обеспечение безопасности людей.
Сюжет
СВО

В ходе заседания Белгородского горсовета градоначальник рассказал, что в 2022 году в областном центре посмертно наградили 19 участников СВО.

Наш долг перед памятью воинов и погибших горожан сделать всё, чтобы увековечить их заслуги перед Родиной, поддержать семьи, создав все необходимые условия для полноценной жизни. И конечно, одна их главных задач на сегодня — обеспечение безопасности белгородцев.
Валентин Демидов

Присутствующие почтили память белгородцев, погибших в зоне СВО, и мирных граждан, жизни которых унесли обстрелы, минутой молчания.

Напомним, 23 мая стало известно, что в зоне СВО погиб белгородский бизнесмен Николай Аршинов. Его знали в области как возможного соратника Владимира Тебекина и любителя лошадей.

Белгородский бизнесмен Николай Аршинов погиб в зоне СВО
Узнать подробнее
Читайте также:
В Старом Осколе 15-летний подросток погиб в ДТППод огнём ВСУ погиб мужчина, а скорые просят защиты от обстрелов: итоги дняМолодой белгородец погиб при исполнении воинского долга в ходе СВО
#Кристина Семенчук#СВО#Погибшие#Награждение#Медаль#Посмертно#Общество#Белгород#Новости Белгорода#Валентин Демидов
Подпишитесь
Заход ДРГ к Щетиновке опроверг белгородский губернатор Гладков
Сегодня, 12:36
Зачистка продолжается: что происходит с украинской ДРГ в Белгородской области
Сегодня, 09:01
Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ
Сегодня, 14:40
Минобороны: Остатки националистов отброшены из Белгородской области
Сегодня, 11:51
Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ
Сегодня, 11:52
Пострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской области
Сегодня, 12:01