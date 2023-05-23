Утром два села в Грайворонском округе были атакованы ВСУ

Кроме того, за вчерашний день Белгородская область попала под обстрел ВСУ семь раз: противник атаковал село Терезовка Шебекинского округа, Головчино, Глотово и Козинку Грайворонского округа, село Старый Хутор в Валуйском округе. Также дважды под обстрел попал Грайворон.