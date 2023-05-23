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Утром два села в Грайворонском округе были атакованы ВСУ

23 мая 2023, 05:12
Фото: 1MI
Под обстрел попали сёла Козинка и Глотово. СМС-оповещения прислали РСЧС.
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МЧС

Сегодня, 23 мая, в 07:29 СМС-оповещения об обстреле от РСЧС получили жители сразу нескольких сёл. Спрятаться в укрытия попросили жителей Козинки и Глотово Грайворонского округа.

Официальной информации о последствиях обстрелов пока нет.

В Грайворонский округ вчера, 22 мая, проникла диверсионная группа, из-за чего в регионе ввели режим контртеррористической операции.

Кроме того, за вчерашний день Белгородская область попала под обстрел ВСУ семь раз: противник атаковал село Терезовка Шебекинского округа, Головчино, Глотово и Козинку Грайворонского округа, село Старый Хутор в Валуйском округе. Также дважды под обстрел попал Грайворон.

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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#РСЧС#Происшествия#МЧС#Обстрел#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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