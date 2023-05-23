Стало известно о ещё двух раненых белгородцах в Грайворонском округе

Сегодня, 23 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях актуальную информацию по ситуации в Грайворонском округе. Вчера в населённый пункт проникла диверсионная группа, в результате чего были ранены восемь белгородцев.