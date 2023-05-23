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Стало известно о ещё двух раненых белгородцах в Грайворонском округе

23 мая 2023, 04:40
Фото: 1MI

В ходе атаки ДРГ пострадали ещё двое белгородцев

Вячеслав Гладков опубликовал актуальную информацию по Грайворонскому округу. Сейчас там продолжается зачистка, а попасть к двум мирным жителям силовики пока не смогли.
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СВО

Сегодня, 23 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях актуальную информацию по ситуации в Грайворонском округе. Вчера в населённый пункт проникла диверсионная группа, в результате чего были ранены восемь белгородцев.

Этим утром стало известно о ещё двух раненых.

Есть информация о том, что в тех населённых пунктах, в которые зашёл противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Также глава региона дополнил, что погибших среди мирных жителей в результате атаки ДРГ нет. Силовые структуры продолжают выполнять свою работу.

Напомним, что из-за прорыва в Белгородскую область украинской диверсионной группы в регионе ввели особый правовой режим контртеррористической операции. Действовать он начал с вечера 22 мая.

Особый режим из-за атаки ВСУ ввели в Белгородской области
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#Александра Склярова#ДРГ#Украинская ДРГ#Раненые#Происшествия#СВО#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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