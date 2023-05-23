Стало известно о ещё двух раненых белгородцах в Грайворонском округе

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Сегодня, 23 мая, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях актуальную информацию по ситуации в Грайворонском округе. Вчера в населённый пункт проникла диверсионная группа, в результате чего были ранены восемь белгородцев.
Этим утром стало известно о ещё двух раненых.
Есть информация о том, что в тех населённых пунктах, в которые зашёл противник, есть двое раненых мирных жителей. Пока до них силовики не смогли дойти. Задача сейчас с утра номер один. Надеюсь, максимально быстро сможем их эвакуировать и доставить в лечебное учреждение.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Также глава региона дополнил, что погибших среди мирных жителей в результате атаки ДРГ нет. Силовые структуры продолжают выполнять свою работу.
Напомним, что из-за прорыва в Белгородскую область украинской диверсионной группы в регионе ввели особый правовой режим контртеррористической операции. Действовать он начал с вечера 22 мая.