Стали известны подробности состояния здоровья раненых белгородцев из Глотово

По официальным данным, двое раненых мирных жителей из Глотово Грайворонского горокруга — это семейная пара. Их доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Женщина получила осколочные ранения нижних конечностей. Она пережила травматический шок — находится в тяжёлом состоянии.