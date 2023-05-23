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Стали известны подробности состояния здоровья раненых белгородцев из Глотово

23 мая 2023, 06:37
Фото: 1MI
Речь идёт о семейной паре. Их доставили в медучреждение. Подробнее сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своих социальных сетях.
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СВО

По официальным данным, двое раненых мирных жителей из Глотово Грайворонского горокруга — это семейная пара. Их доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Женщина получила осколочные ранения нижних конечностей. Она пережила травматический шок — находится в тяжёлом состоянии.

Мужчина получил ранения брюшной полости и грудной клетки. Он в состоянии средней степени тяжести.

Гладков добавил, что сейчас раненые в приёмном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.

Напомним, ранее стало известно, что в ходе эвакуационных мероприятий скончалась белгородка 1941 года рождения. Причины произошедшего устанавливаются.

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#Кристина Семенчук#Раненые#Состояние#СВО#ВСУ#Происшествия#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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