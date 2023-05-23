Стали известны подробности состояния здоровья раненых белгородцев из Глотово

Posted Сегодня, 06:37
Published Сегодня, 06:37
Modified Сегодня, 06:39
Updated Сегодня, 06:39
По официальным данным, двое раненых мирных жителей из Глотово Грайворонского горокруга — это семейная пара. Их доставили в городскую больницу №2 Белгорода. Женщина получила осколочные ранения нижних конечностей. Она пережила травматический шок — находится в тяжёлом состоянии.
Мужчина получил ранения брюшной полости и грудной клетки. Он в состоянии средней степени тяжести.
Гладков добавил, что сейчас раненые в приёмном отделении под пристальным наблюдением врачей. Вся необходимая медицинская помощь оказывается.
Напомним, ранее стало известно, что в ходе эвакуационных мероприятий скончалась белгородка 1941 года рождения. Причины произошедшего устанавливаются.