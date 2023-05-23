Следственные органы разберутся в том, как ДРГ зашла в Белгородскую область

Posted Сегодня, 18:47
Published Сегодня, 18:47
Modified Сегодня, 18:49
Updated Сегодня, 18:49
В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась обеспокоенная жительница. Женщину возмутил тот факт, что ВСУ смогли попасть на территорию Белгородской области, минуя несколько сёл и защитные сооружения.
Власти сказали, что всё под контролем, но противник проходит в область, минуя три села. Почему дырявые границы? Разве нельзя попросить Минобороны усилить безопасность региона?
спросила белгородка.
Вячеслав Гладков ответил на вопрос и отметил, что следственные органы выяснят все обстоятельства.
Думаю, что следственные органы разберутся, почему в Грайворонский округ попала ДРГ. У меня ещё больше вопросов, чем у вас, к Минобороны, но комментировать не буду, это неправильно. Мы должны решать проблемы в рамках наших полномочий. Обеспечение безопасности жителей Белгородской области — это главная задача, которую должны выполнять все силовые структуры.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области