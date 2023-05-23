Следственные органы разберутся в том, как ДРГ зашла в Белгородскую область

В ходе вечернего прямого эфира к губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову обратилась обеспокоенная жительница. Женщину возмутил тот факт, что ВСУ смогли попасть на территорию Белгородской области, минуя несколько сёл и защитные сооружения.