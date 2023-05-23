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СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на Белгородскую область

23 мая 2023, 09:09
Фото: 1MI
Проводятся следственно-оперативные мероприятия, направленные на выяснение обстоятельств произошедшего и установление личностей нападавших. Об этом сообщили в официальном Telegram-канале ведомства.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 205, 317, 105, 167, 222, 222.1 УК РФ (террористический акт, посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, покушение на убийство, умышленное уничтожение или повреждение имущества, незаконный оборот оружия и взрывчатых веществ). По данным следствия, 22 мая 2023 года представители украинских вооруженных формирований совершили нападение на Грайворонский район Белгородской области.

В результате вторжения минометному и артиллерийскому обстрелам подверглись жилые, административные здания, объекты гражданской инфраструктуры. Ранения получили несколько гражданских лиц.

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