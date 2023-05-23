Ростехнадзор: Каждый пятый лифт в стране подлежит замене

Каждый год из-за неисправности лифтов гибнут десятки человек. Как сообщили представители Национального лифтового союза, только за последние пять лет жертвами по этой причине стали 129 человек. В 2018 году было зафиксировано 30 случаев гибели, в 2019 году — 34, в 2020 году — 23, в 2021 году — 22 и в 2020 году — 20. За 2023 год уже произошло 62 инцидента, несколько из них закончились смертельными трагедиями.