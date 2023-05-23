Ростехнадзор: Каждый пятый лифт в стране подлежит замене

Posted Сегодня, 15:52
Published Сегодня, 15:52
Modified Сегодня, 15:54
Updated Сегодня, 15:54
То, какое ведомство должно контролировать эксплуатацию лифтов, не могли решить уже более 10 лет. Ранее эти обязанности были возложены на Ростехнадзор, однако с 2012 года эти полномочия вывели из-под контроля ведомства. С середины 2021 года этими вопросами стали заниматься управляющие компании. Стоит отметить, что лифтовое оборудование уже к этому времени находилось в весьма запущенном состоянии, пишет издание newizv.ru.
Каждый год из-за неисправности лифтов гибнут десятки человек. Как сообщили представители Национального лифтового союза, только за последние пять лет жертвами по этой причине стали 129 человек. В 2018 году было зафиксировано 30 случаев гибели, в 2019 году — 34, в 2020 году — 23, в 2021 году — 22 и в 2020 году — 20. За 2023 год уже произошло 62 инцидента, несколько из них закончились смертельными трагедиями.
На фоне сложившейся ситуации в стране в отношении качества лифтов внимание к себе привлекла история по замене лифтового оборудования в Республике Татарстан. Также на первый план вышло показательное противостояние Татарстанской антимонопольной службы с ПАО «Карачаровский механический завод» (КМЗ) — крупнейшим отечественным производителем лифтов.
Татарстанская ФАС отстранила предприятие от участия в госзакупках на три года и включила его в перечень недобросовестных подрядчиков. Весной прошлого года Арбитражный суд Москвы признал ПАО «Карачаровский механический завод» банкротом.
С 2018 года доля завода в производстве лифтового оборудования сократилась с 21% до 8,12%. Однако КМЗ на сегодняшний день все же входит в тройку крупнейших отечественных производителей лифтов, занимая третью позицию — после Щербинского лифтостроительного завода и компании «Метеор Лифт».
В настоящее время ответственность за запущенные лифты возложена на управляющую компанию или ТСЖ. УК занимается диспетчерским контролем, ремонтом и техобслуживанием оборудования. Отмечается, что пусконаладочные работы выполняют неквалифицированные кадры. В течение всех этих лет лифты ремонтировались и эксплуатировались неподобающим образом.
С 1 марта 2023 года российские власти вернули в ведение Ростехнадзора контроль за безопасностью эксплуатации и содержанием опасных технических зданий и сооружений. В частности, это касается лифтов и подъемников для лиц с ограниченными возможностями.
Как заявили в Ростехнадзоре, ведомство организует в российских субъектах работу с фондами капремонта по вопросам замены и модернизации лифтового оборудования в жилых домах. Граждане, обращающиеся в управляющие компании по вопросам устранения проблем с лифтами и не получившие обратную связь, также могут обратиться в местные органы Ростехнадзора.