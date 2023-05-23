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Родители белгородских школьников просят сократить учебный год из-за ситуации в регион

23 мая 2023, 15:28
Фото: 1MI
Сообщения от обеспокоенных родителей появились в социальных сетях. Белгородцы массово просят досрочно завершить учебный год и отменить экзамены.

Переживания родителей обусловлены напряжённой обстановкой в области — ранее на территории региона проводилась контртеррористическая операция в связи с вторжением украинской ДРГ.

По мнению взволнованных белгородцев, дети испытывают серьёзный стресс, а продолжать учебный процесс в оставшиеся четыре дня учебного года — бессмысленно. Родители массово обращаются с просьбой дать согласие на сокращение последней четверти в школах, перевести детей на удалёнку или отменить экзамены.

Представители администрации города дали обратную связь — предложение рассмотрят специалисты, окончательное решение огласят не позднее 25 мая.

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#Тая Некрасова#Экзамены#Учебный год#Жалобы родителей школьников#Образование#Белгородская область
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