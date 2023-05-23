Родители белгородских школьников просят сократить учебный год из-за ситуации в регион

По мнению взволнованных белгородцев, дети испытывают серьёзный стресс, а продолжать учебный процесс в оставшиеся четыре дня учебного года — бессмысленно. Родители массово обращаются с просьбой дать согласие на сокращение последней четверти в школах, перевести детей на удалёнку или отменить экзамены.