Родители белгородских школьников просят сократить учебный год из-за ситуации в регион

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:30
Updated Сегодня, 15:30
Переживания родителей обусловлены напряжённой обстановкой в области — ранее на территории региона проводилась контртеррористическая операция в связи с вторжением украинской ДРГ.
По мнению взволнованных белгородцев, дети испытывают серьёзный стресс, а продолжать учебный процесс в оставшиеся четыре дня учебного года — бессмысленно. Родители массово обращаются с просьбой дать согласие на сокращение последней четверти в школах, перевести детей на удалёнку или отменить экзамены.
Представители администрации города дали обратную связь — предложение рассмотрят специалисты, окончательное решение огласят не позднее 25 мая.