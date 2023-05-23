Режим контртеррористической операции отменили в Белгородской области

Posted Сегодня, 14:48
Published Сегодня, 14:48
Modified Сегодня, 14:50
Updated Сегодня, 14:50
О решении отменить режим КТО на территории региона губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сегодня в своём Telegram-канале. Соответствующий документ уже опубликован, сообщает чиновник.
Ранее в Минобороны РФ дали официальные комментарии о прорыве ДРГ на территорию Грайворонского горокруга. В военном ведомстве заявили, что диверсантов к сегодняшнему дню вытеснили: уничтожено четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, а также 70 военнослужащих.
Позже в ведомстве показали видео с места ликвидации украинской диверсионной группы в Грайворонском округе Белгородской области: на кадрах колонны техники уничтожаются артиллерией.
22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции.