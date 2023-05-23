Режим контртеррористической операции отменили в Белгородской области

Ранее в Минобороны РФ дали официальные комментарии о прорыве ДРГ на территорию Грайворонского горокруга. В военном ведомстве заявили, что диверсантов к сегодняшнему дню вытеснили: уничтожено четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, а также 70 военнослужащих.