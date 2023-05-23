Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:48

Published Сегодня, 14:48

Modified Сегодня, 14:50

Updated Сегодня, 14:50

Изображение материала

Режим контртеррористической операции отменили в Белгородской области

23 мая 2023, 14:48
Фото: 1MI
Соответствующий документ уже опубликован на сайте правительства, сообщает губернатор Вячеслав Гладков.

О решении отменить режим КТО на территории региона губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил сегодня в своём Telegram-канале. Соответствующий документ уже опубликован, сообщает чиновник.

Ранее в Минобороны РФ дали официальные комментарии о прорыве ДРГ на территорию Грайворонского горокруга. В военном ведомстве заявили, что диверсантов к сегодняшнему дню вытеснили: уничтожено четыре боевые бронированные машины и пять пикапов, а также 70 военнослужащих.

Позже в ведомстве показали видео с места ликвидации украинской диверсионной группы в Грайворонском округе Белгородской области: на кадрах колонны техники уничтожаются артиллерией.

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции.

Минобороны: Остатки националистов отброшены из Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Путин может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область на заседании СовбезаЕхавший со стороны Грайворона во время атаки ДРГ белгородец попал в ДТПЗаход ДРГ к Щетиновке опроверг белгородский губернатор Гладков
#Артем Черненко#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Спецоперация#Приграничье#ДРГ#Атака ДРГ на Белгородскую область
Подпишитесь
Заход ДРГ к Щетиновке опроверг белгородский губернатор Гладков
Сегодня, 12:36
Зачистка продолжается: что происходит с украинской ДРГ в Белгородской области
Сегодня, 09:01
Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ
Сегодня, 14:40
Минобороны: Остатки националистов отброшены из Белгородской области
Сегодня, 11:51
Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ
Сегодня, 11:52
Пострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской области
Сегодня, 12:01