Путин может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область на заседании Совбеза

Posted Сегодня, 14:05
Published Сегодня, 14:05
Modified Сегодня, 14:07
Updated Сегодня, 14:07
Президент Владимир Путин может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область на заседании Совета безопасности в пятницу, 26 мая. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Дальнейшие подробности пока не сообщаются.
22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции.
23 мая в Минобороны РФ дали официальные комментарии. В военном ведомстве заявили, что диверсантов вытеснили.