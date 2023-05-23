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Путин может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область на заседании Совбеза

23 мая 2023, 14:05
Фото: kremlin.ru
Пресс-секретарь президента ожидает, что Владимир Путин затронет тему атаки украинских диверсантов на Грайворонский горокруг. Информация об этом появилась в ряде федеральных СМИ.

Президент Владимир Путин может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область на заседании Совета безопасности в пятницу, 26 мая. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Дальнейшие подробности пока не сообщаются.

22 мая губернатор региона Вячеслав Гладков подтвердил информацию о проникновении диверсантов в Грайворонский горокруг. Как тогда заявил руководитель области, велась ликвидация попавших на территорию России членов ДРГ. В этот же день объявили режим контртеррористической операции.

23 мая в Минобороны РФ дали официальные комментарии. В военном ведомстве заявили, что диверсантов вытеснили.

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков#Владимир Путин#Дмитрий Песков#Атака ДРГ на Белгородскую область#Происшествия#Приграничье#ДРГ
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