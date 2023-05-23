Путин может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область на заседании Совбеза

Президент Владимир Путин может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область на заседании Совета безопасности в пятницу, 26 мая. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Дальнейшие подробности пока не сообщаются.