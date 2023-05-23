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Пожилая белгородка скончалась во время эвакуационных мероприятий

23 мая 2023, 05:01
Фото: 1MI
О погибшей жительнице Грайворонского округа сообщил губернатор. Причины пока выясняются.
Сюжет
СВО

Утром 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о погибшей жительнице Грайворонского округа — белгородка 1941 года рождения скончалась во время эвакуационных мероприятий.

В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются. Известно, что женщина ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой.

Кроме того, стало известно о ещё двух раненных жителях Грайворонского округа в ходе атаки диверсионной группы. Сейчас силовики пытаются добраться до пострадавших мирных жителей, чтобы эвакуировать их и оказать медпомощь.

На сегодняшний день погибших среди мирного населения из-за атаки ДРГ нет.

Стало известно о ещё двух раненых белгородцах в Грайворонском округе
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#Александра Склярова#ДРГ#Украинская ДРГ#Погибшая#Происшествия#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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