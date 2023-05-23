Пожилая белгородка скончалась во время эвакуационных мероприятий

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Утром 23 мая губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях о погибшей жительнице Грайворонского округа — белгородка 1941 года рождения скончалась во время эвакуационных мероприятий.
В настоящий момент причины произошедшего устанавливаются. Известно, что женщина ехала в автобусе вместе со своим сыном и невесткой.
Кроме того, стало известно о ещё двух раненных жителях Грайворонского округа в ходе атаки диверсионной группы. Сейчас силовики пытаются добраться до пострадавших мирных жителей, чтобы эвакуировать их и оказать медпомощь.
На сегодняшний день погибших среди мирного населения из-за атаки ДРГ нет.