Появилась видеозапись с уничтоженными украинскими бронемашинами на белгородском КПП

Posted Сегодня, 17:19
Published Сегодня, 17:19
Modified Сегодня, 17:21
Updated Сегодня, 17:21
Телеканал «Звезда» показал кадры с уничтоженными украинскими бронемашинами, на которых диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа.
К вечеру 23 мая стало известно, что диверсионную группу вытеснили из Белгородской области, позже также отменили режим контртеррористической опасности. Всего было уничтожено более 70 украинских террористов, 4 ББМ и 5 пикапов, сообщили в Минобороны РФ.
Также в ходе атаки ДРГ были ранены десять мирных жителей, ещё один мужчина погиб от осколочного ранения. Погибший состоял в региональной самообороне.