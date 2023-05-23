Появилась видеозапись с уничтоженными украинскими бронемашинами на белгородском КПП

К вечеру 23 мая стало известно, что диверсионную группу вытеснили из Белгородской области, позже также отменили режим контртеррористической опасности. Всего было уничтожено более 70 украинских террористов, 4 ББМ и 5 пикапов, сообщили в Минобороны РФ.