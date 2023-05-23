Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:19

Published Сегодня, 17:19

Modified Сегодня, 17:21

Updated Сегодня, 17:21

Изображение материала

Появилась видеозапись с уничтоженными украинскими бронемашинами на белгородском КПП

23 мая 2023, 17:19
Фото: телеканал "Звезда"
На одной из уничтоженных машин написано «За Бахмут». Кадрами поделился телеканал «Звезда».

Телеканал «Звезда» показал кадры с уничтоженными украинскими бронемашинами, на которых диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Грайворонского округа.

К вечеру 23 мая стало известно, что диверсионную группу вытеснили из Белгородской области, позже также отменили режим контртеррористической опасности. Всего было уничтожено более 70 украинских террористов, 4 ББМ и 5 пикапов, сообщили в Минобороны РФ.

Также в ходе атаки ДРГ были ранены десять мирных жителей, ещё один мужчина погиб от осколочного ранения. Погибший состоял в региональной самообороне.

Видео: телеканал "Звезда"
Жители Грайворонского округа начали возвращаться в свои дома
Узнать подробнее
Читайте также:
Атака ДРГ и поток фейков: итоги дня по-белгородскиВ ходе атаки ДРГ погиб один белгородецПутин может затронуть тему атаки ДРГ на Белгородскую область на заседании Совбеза
#Александра Склярова#ДРГ#Атака ДРГ на Белгородскую область#Уничтоженные бронемашины#Происшествия#Грайворонский горокруг#Видео
Подпишитесь
Заход ДРГ к Щетиновке опроверг белгородский губернатор Гладков
Сегодня, 12:36
Зачистка продолжается: что происходит с украинской ДРГ в Белгородской области
Сегодня, 09:01
Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ
Сегодня, 14:40
Минобороны: Остатки националистов отброшены из Белгородской области
Сегодня, 11:51
Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ
Сегодня, 11:52
Пострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской области
Сегодня, 12:01