Последний звонок прозвенел в школах Белгородской области

Posted Сегодня, 13:53
Published Сегодня, 13:53
Modified Сегодня, 13:56
Updated Сегодня, 13:56
В этом году в Белгородской области выпускаются 5,7 тысяч 11-классников и 16,5 тысяч 9-классников. Вместо торжественных линеек с шарами, цветами и поздравлениями, в школах состоялись скромные классные часы и онлайн-трансляции.
Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал в соцсетях, что девятиклассники из приграничья, закончившие школу с отличием, всё-таки получат красные аттестаты. Такое решение принял министр просвещения России Сергей Кравцов.