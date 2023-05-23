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Последний звонок прозвенел в школах Белгородской области

23 мая 2023, 13:53
Фото: нейросеть Midjourney
Всего выпустилось почти 22,5 тысячи школьников. Все мероприятия прошли дистанционно, в связи с проведением в регионе контртеррористической операции.

В этом году в Белгородской области выпускаются 5,7 тысяч 11-классников и 16,5 тысяч 9-классников. Вместо торжественных линеек с шарами, цветами и поздравлениями, в школах состоялись скромные классные часы и онлайн-трансляции.

Ранее губернатор Вячеслав Гладков сообщал в соцсетях, что девятиклассники из приграничья, закончившие школу с отличием, всё-таки получат красные аттестаты. Такое решение принял министр просвещения России Сергей Кравцов.

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#Тая Некрасова#Последний звонок#Общество#Белгородская область
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