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Погибший белгородец состоял в региональной самообороне

23 мая 2023, 16:00
Фото: 1MI
По нашим данным, мужчина скончался от осколочного ранения.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в результате прорыва украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа скончался один мирный житель. Мужчина проживал в селе Козинка.

В интернете стала появляться информация, что мужчина принимал участие в бою, где его расстреляли. Однако это неправда. По нашим данным, белгородец состоял в региональной самообороне, но не принимал участие в бою, и погиб от осколочного ранения.

У погибшего мужчины осталась жена: она ранена и находится в больнице, где врачи оказывают ей всю необходимую медпомощь.

В ходе атаки ДРГ погиб один белгородец
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#Александра Склярова#Атака ДРГ на Белгородскую область#ДРГ#Погибший#Происшествия#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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