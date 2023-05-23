Погибший белгородец состоял в региональной самообороне

Posted Сегодня, 16:00
Published Сегодня, 16:00
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Updated Сегодня, 16:10
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил на своей странице в соцсетях, что в результате прорыва украинской диверсионной группы на территорию Грайворонского округа скончался один мирный житель. Мужчина проживал в селе Козинка.
В интернете стала появляться информация, что мужчина принимал участие в бою, где его расстреляли. Однако это неправда. По нашим данным, белгородец состоял в региональной самообороне, но не принимал участие в бою, и погиб от осколочного ранения.
У погибшего мужчины осталась жена: она ранена и находится в больнице, где врачи оказывают ей всю необходимую медпомощь.