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Почему белгородцев заранее не предупреждают об ухудшающейся обстановке?

23 мая 2023, 19:46
Фото: 1MI
У обеспокоенной женщины возник такой вопрос из-за недавнего прорыва ДРГ в Грайворонский округ. Губернатор ответил женщине в прямом эфире.

В ходе вечернего прямого эфира женщина спросила у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, почему жителей региона заранее не предупреждают об ухудшающейся обстановке. По мнению жительницы, в таком случае многие желающие смогли бы уехать в безопасное место.

Глава региона отметил, что о прорыве диверсионной группы в Грайворонский округ заранее никто не знал, поэтому и предупредить жителей власти не смогли.

Если бы кто-то знал, что обстановка будет ухудшаться, то всех жителей сразу бы предупредили. У нас не было информации, что обстрелы перерастут в заход диверсионной группы в Грайворонский округ. Просто нужно оперативно проверять информацию, и в случае её подтверждения заниматься обеспечением дополнительных мер безопасности. С этой ситуацией мы ещё не сталкивались, но готовились к ней. Какие-то выводы сделаем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#ДРГ#Атака ДРГ на Белгородскую область#Оперативная обстановка#Спецоперация#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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