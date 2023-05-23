Почему белгородцев заранее не предупреждают об ухудшающейся обстановке?

Posted Сегодня, 19:46
Published Сегодня, 19:46
Modified Сегодня, 19:48
Updated Сегодня, 19:48
В ходе вечернего прямого эфира женщина спросила у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, почему жителей региона заранее не предупреждают об ухудшающейся обстановке. По мнению жительницы, в таком случае многие желающие смогли бы уехать в безопасное место.
Глава региона отметил, что о прорыве диверсионной группы в Грайворонский округ заранее никто не знал, поэтому и предупредить жителей власти не смогли.
Если бы кто-то знал, что обстановка будет ухудшаться, то всех жителей сразу бы предупредили. У нас не было информации, что обстрелы перерастут в заход диверсионной группы в Грайворонский округ. Просто нужно оперативно проверять информацию, и в случае её подтверждения заниматься обеспечением дополнительных мер безопасности. С этой ситуацией мы ещё не сталкивались, но готовились к ней. Какие-то выводы сделаем.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области