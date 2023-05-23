Почему белгородцев заранее не предупреждают об ухудшающейся обстановке?

В ходе вечернего прямого эфира женщина спросила у губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, почему жителей региона заранее не предупреждают об ухудшающейся обстановке. По мнению жительницы, в таком случае многие желающие смогли бы уехать в безопасное место.