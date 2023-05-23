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Пациентов медцентра в Новой Таволжанке сразу после операции отправили по домам

23 мая 2023, 20:55
Фото: 1MI
Белгородцы поинтересовались у губернатора, почему им не предложили долечиться в реабилитационных центрах.
Сюжет
СВО

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе прямого эфире обратилась одна из местных жительниц. По словам женщины, пациентов реабилитационного центра в Новой Таволжанке после операции направили сразу домой. Она поинтересовалась, почему им не предложили отправиться в другие центры реабилитации долечиваться.

Глава региона отметил, что реабилитационных центров в регионе на сегодняшний день больше нет.

Потому что в Белгородской области центров реабилитации больше нет. Надеюсь, что со следующей недели обстановка в регионе нормализуется, и мы сможем вернуться к работе реабилитационного центра в Новой Таволжанке.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
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#Александра Склярова#Центр реабилитации#Реабилитационный центр#Лечение#Пациенты#Общество#СВО#Белгородская область#Новая таволжанка#Вячеслав Гладков
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