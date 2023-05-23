Пациентов медцентра в Новой Таволжанке сразу после операции отправили по домам

Posted Сегодня, 20:55
Published Сегодня, 20:55
Modified Сегодня, 20:57
Updated Сегодня, 20:57
К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе прямого эфире обратилась одна из местных жительниц. По словам женщины, пациентов реабилитационного центра в Новой Таволжанке после операции направили сразу домой. Она поинтересовалась, почему им не предложили отправиться в другие центры реабилитации долечиваться.
Глава региона отметил, что реабилитационных центров в регионе на сегодняшний день больше нет.
Потому что в Белгородской области центров реабилитации больше нет. Надеюсь, что со следующей недели обстановка в регионе нормализуется, и мы сможем вернуться к работе реабилитационного центра в Новой Таволжанке.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области