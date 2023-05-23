Пациентов медцентра в Новой Таволжанке сразу после операции отправили по домам

К губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе прямого эфире обратилась одна из местных жительниц. По словам женщины, пациентов реабилитационного центра в Новой Таволжанке после операции направили сразу домой. Она поинтересовалась, почему им не предложили отправиться в другие центры реабилитации долечиваться.