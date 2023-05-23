Ночью в Борисовском районе было сброшено третье взрывное устройство

Posted Сегодня, 03:33
Published Сегодня, 03:33
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23 мая в 02:37 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о третьем сброшенном взрывном устройстве. БПЛА вновь атаковали Борисовский район.
В Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет. В посёлке Борисовка повреждена кровля частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
За 22 мая в Борисовский район сбрасывали ещё два взрывных устройства. О первой атаке стало известно в 23:32: взрывное устройство сбросили на административное здание, обошлось без возгорания и пострадавших.
Через час стало известно о повторном сбросе на административное здание, снова обошлось без пострадавших.