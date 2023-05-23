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Ночью в Борисовском районе было сброшено третье взрывное устройство

23 мая 2023, 03:33
Фото: 1MI
По данным губернатора, была повреждена кровля в частном домовладении.
Сюжет
Обстрел

23 мая в 02:37 губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о третьем сброшенном взрывном устройстве. БПЛА вновь атаковали Борисовский район.

В Борисовском районе с БПЛА сброшено взрывное устройство. Пострадавших нет. В посёлке Борисовка повреждена кровля частного жилого домовладения. Оперативные службы работают на месте.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

За 22 мая в Борисовский район сбрасывали ещё два взрывных устройства. О первой атаке стало известно в 23:32: взрывное устройство сбросили на административное здание, обошлось без возгорания и пострадавших.

Через час стало известно о повторном сбросе на административное здание, снова обошлось без пострадавших.

В Борисовке сбросили вторую взрывчатку на административное здание
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#Александра Склярова#Обстрел ВСУ#Беспилотник#Происшествия#Обстрел#Борисовский район#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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