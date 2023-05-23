Над Белгородом и Белгородским районом сбили беспилотники

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
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По официальным данным, утром 23 мая в Белгороде и Белгородском районе
системой ПВО сбили БПЛА. На данный момент пострадавших нет. Последствия на земле уточняются, сообщил глава региона.
Ранее, в ночь на 23 мая, беспилотники атаковали два частных домовладения в
Грайвороне. Обошлось без пострадавших. Той же ночью летательный аппарат повторно сбросил взрывное устройство на административное здание посёлке Борисовка. Никто не пострадал.
Оперативные службы провели необходимую работу для устранения
последствий.