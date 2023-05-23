Над Белгородом и Белгородским районом сбили беспилотники

Ранее, в ночь на 23 мая, беспилотники атаковали два частных домовладения в

Грайвороне. Обошлось без пострадавших. Той же ночью летательный аппарат повторно сбросил взрывное устройство на административное здание посёлке Борисовка. Никто не пострадал.