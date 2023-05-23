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Над Белгородом и Белгородским районом сбили беспилотники

23 мая 2023, 06:40
Фото: Bel.ru
Сработала система ПВО. Об этом в социальных сетях сообщил губернатор области Вячеслав Гладков.
Сюжет
Пво

По официальным данным, утром 23 мая в Белгороде и Белгородском районе
системой ПВО сбили БПЛА. На данный момент пострадавших нет. Последствия на земле уточняются, сообщил глава региона.

Ранее, в ночь на 23 мая, беспилотники атаковали два частных домовладения в 
Грайвороне. Обошлось без пострадавших. Той же ночью летательный аппарат повторно сбросил взрывное устройство на административное здание посёлке Борисовка. Никто не пострадал.

Оперативные службы провели необходимую работу для устранения
последствий.

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#Тая Некрасова#Беспилотник#ВСУ#Пво#Происшествия#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Белгородский район#Вячеслав Гладков
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