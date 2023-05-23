Мнимые взрывы: радиационный фон в Белгородской области не изменился

Редакция Бел.Ру проверила, какой радиационный фон на текущий момент в трёх точках — в Белгороде, Ивнянском районе и Старом Осколе. В областном центре и под Ивней он равняется 13 мкР/ч, а в горокруге показатель составляет 12 мкР/ч.