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Мнимые взрывы: радиационный фон в Белгородской области не изменился

23 мая 2023, 09:45
Фото: 1MI

Радиационный фон в Белгородской области не изменился

В Сети распространяли информацию о якобы взрыве на ядерном объекте в регионе, но эта информация не соответствует действительности. Радиационный фон не изменился.

Радиационный фон в Белгородской области не изменился. В Сети распространяют информацию о взрыве на ядерном объекте в регионе, но эти данные не соответствуют действительности.

Редакция Бел.Ру проверила, какой радиационный фон на текущий момент в трёх точках — в Белгороде, Ивнянском районе и Старом Осколе. В областном центре и под Ивней он равняется 13 мкР/ч, а в горокруге показатель составляет 12 мкР/ч.

Отметим, что показатель в трёх указанных точках практически никак не меняется.

Что касается взрыва, то это фейк. Доверять в этом случае необходимо только проверенным источникам информации.

Фото: beltablo.ru
Белгородцы могут онлайн следить за уровнем фоновой радиации
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#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Старый Оскол#Ивнянский район#Радиация#Фейки#Радиационный фон#Атака ДРГ на Белгородскую область
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