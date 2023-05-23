Мнимые взрывы: радиационный фон в Белгородской области не изменился

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Радиационный фон в Белгородской области не изменился. В Сети распространяют информацию о взрыве на ядерном объекте в регионе, но эти данные не соответствуют действительности.
Редакция Бел.Ру проверила, какой радиационный фон на текущий момент в трёх точках — в Белгороде, Ивнянском районе и Старом Осколе. В областном центре и под Ивней он равняется 13 мкР/ч, а в горокруге показатель составляет 12 мкР/ч.
Отметим, что показатель в трёх указанных точках практически никак не меняется.
Что касается взрыва, то это фейк. Доверять в этом случае необходимо только проверенным источникам информации.