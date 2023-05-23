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Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ

23 мая 2023, 11:52
Фото: МО РФ
Российским силовым структурам удалось взять под контроль ситуацию в Грайворонском округе Белгородской области.

В Минобороны РФ показали видео с места ликвидации украинской диверсионной группы в Грайворонском округе Белгородской области. Ситуация в муниципалитете уже под контролем силовых структур.

Сообщалось, что «националистические формирования были заблокированы и разгромлены». Также в военном ведомстве добавили, что остатки диверсантов были отброшены на территорию Украины. Их удалось полностью ликвидировать.

Отметим, что ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на Белгородскую область.

Видео: МО РФ
СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на Белгородскую область
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