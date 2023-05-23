Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В Минобороны РФ показали видео с места ликвидации украинской диверсионной группы в Грайворонском округе Белгородской области. Ситуация в муниципалитете уже под контролем силовых структур.
Сообщалось, что «националистические формирования были заблокированы и разгромлены». Также в военном ведомстве добавили, что остатки диверсантов были отброшены на территорию Украины. Их удалось полностью ликвидировать.
Отметим, что ранее СК РФ возбудил уголовное дело по факту нападения на Белгородскую область.