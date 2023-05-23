Какие выплаты положены добровольцам в Белгородской области?

Жительница Белгородской области обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову в прямом эфире. Она сообщила, что из-за прорыва диверсионной группы в Грайворонский округ её муж решил пойти добровольцем в вооружённые силы России. В связи с этим женщина попросила главу региона рассказать, какие региональные выплаты положены добровольцам.