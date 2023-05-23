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Какие выплаты положены добровольцам в Белгородской области?

23 мая 2023, 20:11
Фото: 1MI
Вячеслав Гладков в прямом эфире напомнил белгородцам, какие выплаты положены добровольцам.
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Выплаты

Жительница Белгородской области обратилась к губернатору Вячеславу Гладкову в прямом эфире. Она сообщила, что из-за прорыва диверсионной группы в Грайворонский округ её муж решил пойти добровольцем в вооружённые силы России. В связи с этим женщина попросила главу региона рассказать, какие региональные выплаты положены добровольцам.

Вячеслав Гладков в эфире напомнил белгородцам о всех доступных выплатах.

По поручению президента, добровольцам в качестве заработной платы выплачивают, если не ошибаюсь, более 200 тысяч в месяц. В региональные выплаты входят: единоразовая в 100 тысяч рублей и 50 тысяч в случае рождения ребёнка. Питание в детских садах и школах тоже оплачивается. В случае ранения выплачиваем 500 тысяч рублей, в случае смерти — 3 миллиона.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Отметим, что по поручению президента России Владимира Путина, мобилизованным ежемесячно выплачивается заработная плата в 195 тысяч рублей. Кроме того, добровольцам, заключившим контракт сроком более года, положена дополнительная единоразовая выплата в 195 тысяч.

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#Александра Склярова#Добровольцы#Выплаты#Спецоперация#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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