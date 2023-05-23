Губкинские школьники попросили ввести дистанционное обучение до конца учебного года

Posted Сегодня, 20:27
Published Сегодня, 20:27
Modified Сегодня, 20:29
Updated Сегодня, 20:29
Школьники из Губкина обратились к главе региона в прямом эфире. Они попросили ввести в их школах до 31 мая дистанционное обучение, аргументировав такую просьбу неспокойной обстановкой в регионе.
Однако губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову такое предложение не понравилось:
Уважаемые губкинские школьники, я предлагаю доучиться в очном режиме. Вам, на самом деле, повезло. У меня сын мучается из-за дистанционного обучения, хочет ходить в школу. Ничего в дистанционке хорошего нет, но это вопрос безопасности. Поэтому доучивайтесь, скоро лето наступит. Не обижайтесь на меня.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Напомним, что дистанционное обучение в школах Белгородской области продлили до 31 мая. Министр образования региона Андрей Милёхин объяснил, что связано такое решение с дополнительными каникулами, которые школьникам сделали осенью. По его словам, из-за каникул ученики немного отстали по учебной программе, которую всё же необходимо изучить полностью.