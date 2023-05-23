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Губкинские школьники попросили ввести дистанционное обучение до конца учебного года

23 мая 2023, 20:27
Фото: 1MI
Подростки сослались на неспокойную обстановку в области, но глава региона им отказал.

Школьники из Губкина обратились к главе региона в прямом эфире. Они попросили ввести в их школах до 31 мая дистанционное обучение, аргументировав такую просьбу неспокойной обстановкой в регионе.

Однако губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову такое предложение не понравилось:

Уважаемые губкинские школьники, я предлагаю доучиться в очном режиме. Вам, на самом деле, повезло. У меня сын мучается из-за дистанционного обучения, хочет ходить в школу. Ничего в дистанционке хорошего нет, но это вопрос безопасности. Поэтому доучивайтесь, скоро лето наступит. Не обижайтесь на меня.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

Напомним, что дистанционное обучение в школах Белгородской области продлили до 31 мая. Министр образования региона Андрей Милёхин объяснил, что связано такое решение с дополнительными каникулами, которые школьникам сделали осенью. По его словам, из-за каникул ученики немного отстали по учебной программе, которую всё же необходимо изучить полностью.

Дистанционное обучение в белгородских школах продлили до конца учебного года
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#Александра Склярова#Школьники#Губкинские школьники#Дистанционка#Общество#Белгородская область#Губкин#Вячеслав Гладков
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