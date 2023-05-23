Губкинские школьники попросили ввести дистанционное обучение до конца учебного года

Напомним, что дистанционное обучение в школах Белгородской области продлили до 31 мая. Министр образования региона Андрей Милёхин объяснил, что связано такое решение с дополнительными каникулами, которые школьникам сделали осенью. По его словам, из-за каникул ученики немного отстали по учебной программе, которую всё же необходимо изучить полностью.