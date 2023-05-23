Гладков опроверг информацию о падении вертолёта в Прохоровском районе

Posted Сегодня, 19:20
Published Сегодня, 19:20
Modified Сегодня, 19:22
Updated Сегодня, 19:22
В прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородца. Житель спросил, правда ли, что вблизи Прохоровки был сбит вертолёт.
Однако глава региона эту информацию опроверг. Сообщения об упавшем вертолёте Ми-8 стали появляться сегодня в соцсетях.
Напомним, что за последние два дня среди жителей Белгородской области распространялось очень много фейковой информации. Например, о взрыве на ядерном объекте в Белгородской области, о прорыве ДРГ в Щетиновку или о введении в регионе военного положения. Всё это оказалось фейком.