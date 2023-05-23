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Гладков опроверг информацию о падении вертолёта в Прохоровском районе

23 мая 2023, 19:20
Фото: 1MI
Губернатор прокомментировал информацию, появившуюся в соцсетях, во время вечернего прямого эфира.
Сюжет
Фейк

В прямом эфире «10 вопросов губернатору» Вячеслав Гладков ответил на вопрос белгородца. Житель спросил, правда ли, что вблизи Прохоровки был сбит вертолёт.

Однако глава региона эту информацию опроверг. Сообщения об упавшем вертолёте Ми-8 стали появляться сегодня в соцсетях.

Напомним, что за последние два дня среди жителей Белгородской области распространялось очень много фейковой информации. Например, о взрыве на ядерном объекте в Белгородской области, о прорыве ДРГ в Щетиновку или о введении в регионе военного положения. Всё это оказалось фейком.

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#Александра Склярова#Фейк#Фейковые новости#Вертолёт#Происшествия#Белгородская область#Вячеслав Гладков
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