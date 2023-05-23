Гладков опроверг информацию о падении вертолёта в Прохоровском районе

Напомним, что за последние два дня среди жителей Белгородской области распространялось очень много фейковой информации. Например, о взрыве на ядерном объекте в Белгородской области, о прорыве ДРГ в Щетиновку или о введении в регионе военного положения. Всё это оказалось фейком.