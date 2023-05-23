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Published Вчера, 21:16

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Где белгородцам не стоит читать новости из-за фейков

22 мая 2023, 21:16
Фото: 1MI
Оперштаб Белгородской области опубликовал список Telegram-каналов, которые маскируются под российские и распространяют ложную информацию.
Сюжет
Соцсети

В связи с неспокойной обстановкой в Белгородской области увеличилось количество фейковых новостей — местных жителей пытаются запугать любыми способами. Это могут быть тексты, видео, фотографии, аудио, звонками.

Региональный оперативный штаб сделал подборку Telegram-каналов, которые точно не стоит читать. В список вошли:

  • БЕЛГОРОДСКИЙ ОСВЕДОМИТЕЛЬ
  • Свободный Белгород
  • Мой Белгород
  • Белгородская Народная республика
  • Главные новости | Белгород
  • Грайворонский городской округ
  • Наш Белгород
  • ГРАЙВОРОН LIVE | Головчино Борисовка

Перечисленные каналы маскируются под российские и распространяют фейки. Тем не менее, не стоит зацикливаться только на перечисленных каналах — их гораздо больше. Проверенную информацию можно прочесть на официальном канале губернатора «Настоящий Гладков», «Правительство Белгородской области» и, конечно, на нашем канале «Бел.Ру | Белгород».

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#Артем Черненко#Фейки#Фейковые новости#Telegram#Соцсети#Белгородская область
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