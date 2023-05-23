Где белгородцам не стоит читать новости из-за фейков

Posted Вчера, 21:16
Published Вчера, 21:16
Modified Вчера, 21:19
Updated Вчера, 21:19
В связи с неспокойной обстановкой в Белгородской области увеличилось количество фейковых новостей — местных жителей пытаются запугать любыми способами. Это могут быть тексты, видео, фотографии, аудио, звонками.
Региональный оперативный штаб сделал подборку Telegram-каналов, которые точно не стоит читать. В список вошли:
Перечисленные каналы маскируются под российские и распространяют фейки. Тем не менее, не стоит зацикливаться только на перечисленных каналах — их гораздо больше. Проверенную информацию можно прочесть на официальном канале губернатора «Настоящий Гладков», «Правительство Белгородской области» и, конечно, на нашем канале «Бел.Ру | Белгород».