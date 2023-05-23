Где белгородцам не стоит читать новости из-за фейков

Перечисленные каналы маскируются под российские и распространяют фейки. Тем не менее, не стоит зацикливаться только на перечисленных каналах — их гораздо больше. Проверенную информацию можно прочесть на официальном канале губернатора «Настоящий Гладков», «Правительство Белгородской области» и, конечно, на нашем канале «Бел.Ру | Белгород».