ФОМС сообщил о росте охвата профмероприятиями по ОМС на 39% в 2022 году

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:53
Updated Сегодня, 11:53
Как передает издание tass.ru со ссылкой на председателя фонда Ильи Баланина, в рамках ОМС охват населения профмероприятиями вырос на 39%.
Председатель ФОМС отметил ежегодное расширение программ профилактики для населения. Также с каждым годом все больше проводится исследований в области скрининга новообразований злокачественного характера. Благодаря дополнительному финансированию для граждан с онкозаболеваниями медицинская помощь стала более доступна. С 2018 по 2022 год количество случаев оказанного лечения возросло практически в два раза: с 1,9 миллиона до 3,6 миллиона.
Глава фонда Илья Баланин также поделился статистикой по количеству процедур экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), проведенных в рамках территориальных программ обязательного медстрахования. Всего за прошлый год было выполнено 91,9 тысячи таких процедур, что на 7,3 тысячи больше по сравнению с 2021 годом.
Что касается специализированной медицинской помощи, то в течение прошлого года было оказано более двух миллионов таких услуг. Из них в области офтальмологии – 256 тысяч, онкологии – 248 тысяч, акушерства и гинекологии – 170 тысяч, сердечно-сосудистой хирургии – 150 тысяч.
Напомним, что с 2021 года Фонд обязательного медицинского страхования напрямую оплачивает специализированную медпомощь, которую оказывают пациентам федеральные медучреждения в стационарных условиях.