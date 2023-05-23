ФОМС сообщил о росте охвата профмероприятиями по ОМС на 39% в 2022 году

Председатель ФОМС отметил ежегодное расширение программ профилактики для населения. Также с каждым годом все больше проводится исследований в области скрининга новообразований злокачественного характера. Благодаря дополнительному финансированию для граждан с онкозаболеваниями медицинская помощь стала более доступна. С 2018 по 2022 год количество случаев оказанного лечения возросло практически в два раза: с 1,9 миллиона до 3,6 миллиона.