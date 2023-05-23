Эвакуированным белгородцам не разрешают возвращаться в свои дома

Posted Сегодня, 04:50
Published Сегодня, 04:50
Modified Сегодня, 04:52
Updated Сегодня, 04:52
Из-за прорыва в Грайворонский округ украинской диверсионной группы некоторые жители приняли решение уехать в безопасное место. Тем, куда уезжать некуда, предложили остановиться в подготовленных ПВР в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 23 мая сообщил, что возвращаться в свои дома жителям пока нельзя. В Грайворонском округе ещё продолжается зачистка Министерством обороны совместно с силовыми структурами.
Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области