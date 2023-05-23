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Эвакуированным белгородцам не разрешают возвращаться в свои дома

23 мая 2023, 04:50
Фото: 1MI
В Грайворонском округе, куда зашла диверсионная группа, ещё продолжается зачистка территории, сообщил губернатор.
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Пвр

Из-за прорыва в Грайворонский округ украинской диверсионной группы некоторые жители приняли решение уехать в безопасное место. Тем, куда уезжать некуда, предложили остановиться в подготовленных ПВР в Старом Осколе, Яковлевском округе и Ивнянском районе.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков утром 23 мая сообщил, что возвращаться в свои дома жителям пока нельзя. В Грайворонском округе ещё продолжается зачистка Министерством обороны совместно с силовыми структурами.

Но возвращаться пока в свои дома, я сейчас обращаюсь к жителям Грайворонского округа, которые, спасибо им большое, временно покинули свои дома, пока не стоит. Мы сразу сообщим, и я сообщу в своих соцсетях, и главы местного самоуправления доведут информацию, когда будет безопасно.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
Для жителей Грайворонского округа подготовили места в ПВР
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#Александра Склярова#ДРГ#Украинская ДРГ#Зачистка территории#Пункты ПВР#Пвр#Происшествия#СВО#Белгородская область#Грайворонский горокруг#Вячеслав Гладков
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