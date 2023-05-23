Ехавший со стороны Грайворона во время атаки ДРГ белгородец попал в ДТП

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 13:00
Updated Сегодня, 13:00
В белгородском УМВД опубликовали информацию о ДТП, произошедших в регионе. В Борисовском районе столкнулись три автомобиля. Накануне около 14:10 на трассе Белгород — Грайворон — Козинка водитель Chevrolet, ехавший со стороны Грайворона в сторону областного центра, пошёл на обгон и столкнулся сначала с «Ладой», а затем с ВАЗом. В аварии пострадала 64-летняя пассажирка ВАЗа.
Ещё одно ДТП произошло в Белгороде. 31-летний водитель Kia ехал по улице Сумской, нарушил очерёдность проезда и столкнулся с автомобилем Renault, за рулём которого сидел 57-летний мужчина. В результате происшествия пострадали водитель второго авто и его 81-летняя пассажирка.