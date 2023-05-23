Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 13:00

Updated Сегодня, 13:00

Изображение материала

Ехавший со стороны Грайворона во время атаки ДРГ белгородец попал в ДТП

23 мая 2023, 12:58
Фото: 1MI
Накануне на трассе Белгород — Грайворон — Козинка столкнулись три автомобиля. Пострадал один человек. Подробности сообщили в региональном УМВД.
Сюжет
ДТП

В белгородском УМВД опубликовали информацию о ДТП, произошедших в регионе. В Борисовском районе столкнулись три автомобиля. Накануне около 14:10 на трассе Белгород — Грайворон — Козинка водитель Chevrolet, ехавший со стороны Грайворона в сторону областного центра, пошёл на обгон и столкнулся сначала с «Ладой», а затем с ВАЗом. В аварии пострадала 64-летняя пассажирка ВАЗа.

Ещё одно ДТП произошло в Белгороде. 31-летний водитель Kia ехал по улице Сумской, нарушил очерёдность проезда и столкнулся с автомобилем Renault, за рулём которого сидел 57-летний мужчина. В результате происшествия пострадали водитель второго авто и его 81-летняя пассажирка.

В Старом Осколе 15-летний подросток погиб в ДТП
Узнать подробнее
Читайте также:
Священнослужители освятили автодорогу в Белгородской области из-за участившихся ДТПОдин ребёнок погиб, ещё два пострадали в ДТП на белгородских дорогах за деньДевятилетняя девочка и женщина погибли в ДТП в Шебекинском округе
#Наталья Корявых#Белгородская область#Белгород#Борисовский район#ДТП#Происшествия#Авария#Автомобиль#Столкновение
Подпишитесь
Заход ДРГ к Щетиновке опроверг белгородский губернатор Гладков
Сегодня, 12:36
Зачистка продолжается: что происходит с украинской ДРГ в Белгородской области
Сегодня, 09:01
Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ
Сегодня, 14:40
Минобороны: Остатки националистов отброшены из Белгородской области
Сегодня, 11:51
Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ
Сегодня, 11:52
Пострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской области
Сегодня, 12:01