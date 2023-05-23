Депутаты горсовета поддержали уход Певзнера, несмотря на проверку в сфере коррупции

Posted Сегодня, 14:30
Published Сегодня, 14:30
Modified Сегодня, 14:32
Updated Сегодня, 14:32
Досрочно прекратить свои полномочия решил депутат по одномандатному избирательному округу №19 Роман Певзнер. В ходе заседания горсовета слово взял заместитель начальника управления по профилактике коррупционных правонарушений Белгородской области Алексей Морозов.
Он рассказал, что до написания заявления Певзнером губернатор области направил в адрес городского совета заявление о том, что в отношении Певзнера была проведена проверка управления по профилактике коррупционных правонарушений и установлены факты предоставления им недостоверных (неполных) сведений.
Данное нарушение является существенным и влечёт основания для прекращения его полномочий по статье, которая предусматривает неисполнение требований и обязанностей, предусмотренных федеральным законом «О противодействии коррупции». Наше предложение — учесть данное заявление при голосовании или рассмотреть данный вопрос на следующем заседании.
Алексей Морозов
Председатель горсовета Вадим Радченко, обращаясь к депутатам, отметил, что есть заявление о добровольном сложении полномочий, и предложил рассмотреть вопрос, который есть в повестке дня - то есть, о добровольном сложении полномочий.
На вопрос, может ли прокуратура опротестовать решение, Радченко ответил отрицательно.
В итоге депутаты поддержали заявление Певзнера о добровольном сложении полномочий и об изменении состава постоянных комиссий.