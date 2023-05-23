Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:42

Published Сегодня, 14:42

Modified Сегодня, 14:44

Updated Сегодня, 14:44

Изображение материала

Белгородцев пугают фейками о введении военного положения в регионе

23 мая 2023, 14:42
Фото: 1MI
В Сети распространяется информация о введении военного положения в Белгородской области. Эти данные не соответствуют действительности. Об этом пишет «Лента.ру».
Сюжет
Фейк

Белгородцев запугивают очередными фейками о введении военного положения на территории региона. Такая информация появилась в украинских Telegram-канал, и она не соответствует действительности.

Авторы фейков прикрепили якобы постановление правительства Белгородской области. Согласно российскому законодательству, военное положение в РФ вводится только указом президента.

В ложном постановлении сообщается о введении военного положения, эвакуации и мобилизации населения. Однако среди документов областного правительства такого нет. Документы публикуются под сквозной нумерацией. Авторы фейкового указали не соответствующий порядку номер 36-сс.

Более того, в поддельном документе заметили ряд ошибок, в том числе грамматических и пунктуационных, а также смысловое несоответствие. Ещё там использованы размытые формулировки, в частности о «подготовке и планировании выполнения принудительного и контролируемого перемещения граждан с Белгородской области на территорию, где не введено военное положение». Только какая конкретно территория, не указано.

Ядерная угроза и штурм подвалов: Гладков высказался о фейках о Белгородской области
Узнать подробнее
Читайте также:
Где белгородцам не стоит читать новости из-за фейковДРГ, обстрелы и фейки: хроника украинской атаки на Белгородскую областьУкраинская ДРГ проникла в Шебекинский горокруг Белгородской области: это фейк
#Наталья Корявых#Белгородская область#Фейк#Фейки#Военное положение#Постановление#Документ
Подпишитесь
Заход ДРГ к Щетиновке опроверг белгородский губернатор Гладков
Сегодня, 12:36
Зачистка продолжается: что происходит с украинской ДРГ в Белгородской области
Сегодня, 09:01
Белгородэнерго добавило мощности белгородскому ЦМИ
Сегодня, 14:40
Минобороны: Остатки националистов отброшены из Белгородской области
Сегодня, 11:51
Минобороны показало кадры с места ликвидации украинской ДРГ
Сегодня, 11:52
Пострадавшие, сёла без света и разрушения: последствия обстрелов Белгородской области
Сегодня, 12:01