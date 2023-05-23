Белгородцев пугают фейками о введении военного положения в регионе

Posted Сегодня, 14:42
Published Сегодня, 14:42
Modified Сегодня, 14:44
Updated Сегодня, 14:44
Белгородцев запугивают очередными фейками о введении военного положения на территории региона. Такая информация появилась в украинских Telegram-канал, и она не соответствует действительности.
Авторы фейков прикрепили якобы постановление правительства Белгородской области. Согласно российскому законодательству, военное положение в РФ вводится только указом президента.
В ложном постановлении сообщается о введении военного положения, эвакуации и мобилизации населения. Однако среди документов областного правительства такого нет. Документы публикуются под сквозной нумерацией. Авторы фейкового указали не соответствующий порядку номер 36-сс.
Более того, в поддельном документе заметили ряд ошибок, в том числе грамматических и пунктуационных, а также смысловое несоответствие. Ещё там использованы размытые формулировки, в частности о «подготовке и планировании выполнения принудительного и контролируемого перемещения граждан с Белгородской области на территорию, где не введено военное положение». Только какая конкретно территория, не указано.