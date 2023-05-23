Белгородцев пугают фейками о введении военного положения в регионе

Более того, в поддельном документе заметили ряд ошибок, в том числе грамматических и пунктуационных, а также смысловое несоответствие. Ещё там использованы размытые формулировки, в частности о «подготовке и планировании выполнения принудительного и контролируемого перемещения граждан с Белгородской области на территорию, где не введено военное положение». Только какая конкретно территория, не указано.