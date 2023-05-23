Белгородцев научили скрывать свои номера в Telegram и других мессенджерах

Posted Сегодня, 06:56
Published Сегодня, 06:56
Modified Сегодня, 06:58
Updated Сегодня, 06:58
В региональном оперштабе белгородцам дали рекомендации по защите своих аккаунтов. Это необходимо, поскольку в последнее время увеличилось количество звонков и сообщений с неизвестных номеров. Их цель — посеять панику.
Для дополнительной безопасности оперштаб предлагает скрывать свои номера через настройки конфиденциальности в Telegram, а также исключить возможность находить аккаунт по номеру. Более того, стоит оставить возможность звонить только тем, чей номер есть в контактах телефона.
В WhatsApp при поступлении сообщения от нежелательного контакта стоит его заблокировать. В Viber в настройках нужно найти кнопку «Защита от лишних звонков».
Напомним, накануне белгородцам звонила фейковая служба эвакуации и просила покинуть Белгород и уезжать в сторону Москвы.