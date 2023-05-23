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Белгородцев научили скрывать свои номера в Telegram и других мессенджерах

23 мая 2023, 06:56
Фото: 1MI
Белгородский оперштаб опубликовал рекомендации для жителей региона, где указал, что нужно сделать, чтобы защитить свои аккаунты в Telegram и других мессенджерах. Людям рекомендуют скрывать свои номера.

В региональном оперштабе белгородцам дали рекомендации по защите своих аккаунтов. Это необходимо, поскольку в последнее время увеличилось количество звонков и сообщений с неизвестных номеров. Их цель — посеять панику.

Для дополнительной безопасности оперштаб предлагает скрывать свои номера через настройки конфиденциальности в Telegram, а также исключить возможность находить аккаунт по номеру. Более того, стоит оставить возможность звонить только тем, чей номер есть в контактах телефона.

В WhatsApp при поступлении сообщения от нежелательного контакта стоит его заблокировать. В Viber в настройках нужно найти кнопку «Защита от лишних звонков».

Напомним, накануне белгородцам звонила фейковая служба эвакуации и просила покинуть Белгород и уезжать в сторону Москвы. 

Фейковая служба эвакуации звонит белгородцам с требованием бежать в Москву
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