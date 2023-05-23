Белгородцам, имеющим оружие, запретили применять его при виде ДРГ

Глава региона запретил жителям открывать огонь по неизвестным людям и привёл в пример недавнюю историю. Вчера, 22 мая, российские военные остановили машину с мужчинами, проверить украинцы за рулём или русские. Испуганные парни выскочили из машины и убежали. Однако выбрали не ту сторону и наткнулись на украинский пост — по ним открыли огонь, но ребята сумели спастись.