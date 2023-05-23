Белгородцам, имеющим оружие, запретили применять его при виде ДРГ

Posted Сегодня, 17:57
Published Сегодня, 17:57
Modified Сегодня, 18:00
Updated Сегодня, 18:00
Губернатору Белгородской области Вячеславу Гладкову в ходе вечернего прямого эфира поступил вопрос от белгородского охотника. Мужчина поинтересовался, можно ли жителям с оружием применять его против людей, одетых в форму противника.
Глава региона запретил жителям открывать огонь по неизвестным людям и привёл в пример недавнюю историю. Вчера, 22 мая, российские военные остановили машину с мужчинами, проверить украинцы за рулём или русские. Испуганные парни выскочили из машины и убежали. Однако выбрали не ту сторону и наткнулись на украинский пост — по ним открыли огонь, но ребята сумели спастись.
История доказывает, что в такое время можно спутать врагов с мирными жителями, поэтому открывать огонь должны только силовые структуры, отметил Гладков.
С моей точки зрения, делать это категорически нельзя. Форма везде защитного цвета, повязки могут быть белыми, жёлтыми, красными, синими. Трудно представить, если бы сейчас все охотники Козинки открыли огонь — какое количество погибших мирных граждан было бы тогда? Этим должны заниматься профессионалы: Росгвардия, пограничные службы, Минобороны, ФСБ и другие.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области