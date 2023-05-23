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Белгородца в военной форме с номерами «Своих не бросаем» задержали в барбершопе

23 мая 2023, 07:15
Фото: Telegram-канал «Белгород №1»
Мужчина припарковался на тротуаре и неадекватно реагировал на замечания. В барбершоп он зашёл в военной форме с бронежилетом и пистолетом, который, как он утверждал, травматический. Подробности сообщает Telegram-канал «Белгород №1».

В Белгороде водитель с номерами «Своих не бросаем» и в военной форме с бронежилетом припарковался на тротуаре. Оказалось, что он собирался подстричься в барбершопе, который находится рядом. Там к нему пришла полиция. Сотрудники барбершопа рассказали «Белгород №1», что он у них завсегдатай.

«Он зашёл подстричься у нас, сел в кресло, а за ним пришла полиция. Мы закончили стрижку, но он не смог расплатиться», — делятся свидетели произошедшего.

Со слов полиции, у мужчины произошёл конфликт с прохожим как раз из-за неправильной парковки. Однако официальной информации на сайте УМВД на этот счёт нет.

Рассказали сотрудники и о первом знакомстве с белгородцем. С их слов, он пришёл к ним с висящей на поясе гранатой и объяснил, что это муляж. Через несколько дней он пришёл снова. Он зашёл в военной одежде в бронежилете и с пистолетом на поясе, но попросил не бояться — заявил, что это травмат, и сказал, что за ним могут прийти.

Первые разы при посещении барбершопа он платил, но в последний раз что-то пошло не так. Мужчина каждый раз при этом намекал на бесплатную стрижку и на то, чтобы сотрудники помогли деньгами его друзьям на передовой.

Видео с горожанином попало в Сеть. На нём видно, как он что-то показывает администратору. Оказалось, это шеврон с надписью «Если драка неизбежна, бей первым».

К водителю всё-таки приехал наряд ППС. Со слов читательницы канала, на белгородца составили протокол.

Обстоятельства драки водителя и пешехода проверит белгородский ОПП
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#Наталья Корявых#Нарочно не придумаешь#Город#Происшествия#Белгородская область#Белгород#Водитель#Барбершоп
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