Белгородца в военной форме с номерами «Своих не бросаем» задержали в барбершопе

Рассказали сотрудники и о первом знакомстве с белгородцем. С их слов, он пришёл к ним с висящей на поясе гранатой и объяснил, что это муляж. Через несколько дней он пришёл снова. Он зашёл в военной одежде в бронежилете и с пистолетом на поясе, но попросил не бояться — заявил, что это травмат, и сказал, что за ним могут прийти.